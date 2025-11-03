به گزارش خبرگزاری مهر، حسین عباس‌نژاد مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان در همایش پدافند غیرعامل در سالن اجتماعات یکی از شرکت‌های مستقر در بندر شهید رجایی با گرامی‌داشت هفته پدافند غیرعامل و تأکید بر شعار «تاب‌آوری زیرساختی و پایداری»، اظهار کرد: بندر شهید رجایی به عنوان حیاتی‌ترین مرکز اقتصادی کشور باید با اصلاح زیرساخت‌ها، ارتقای ایمنی سازه‌ها و تمرکز بر آموزش منابع انسانی به الگویی از بندر امن، پایدار و دوستدار محیط‌زیست تبدیل شود.

عباس‌نژاد با اشاره به اهمیت منطقه بندر شهید رجایی به عنوان یکی از حساس‌ترین نقاط اقتصادی کشور، گفت: حادثه تلخ گذشته در این بندر باید به عنوان درس عبرتی برای تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌ها مورد استفاده قرار گیرد و هر عاملی که خطرات کاری را افزایش دهد مانع تحقق اهداف پدافندی خواهد شد.

وی با تأکید بر اهمیت ایمنی سازه‌های پیش ساخته، افزود: تجربه شش ماه گذشته نشان داد ساختمان‌های مستحکم در شرایط حادثه بدون تلفات انسانی بودند و این موضوع اهمیت توجه به ایمنی زیرساخت‌ها را دوچندان می‌کند.

مدیرکل بنادر هرمزگان همچنین یادآور شد: بندر شهید رجایی در ماه‌های اخیر دو رخداد مهم شامل انفجار بزرگ و جنگ ۱۲ روزه اقتصادی را پشت سر گذاشته که این تجارب ضرورت بازنگری در ساختارهای مدیریتی و پدافندی بندر را افزایش داده است.

وی همایش‌های این‌چنینی را فرصتی برای تبادل نظر و دستیابی به راهکارهای اجرایی خواند و از مدیران شرکت‌های بهره‌بردار خواست با حضور فعال دیدگاه‌های خود را برای رفع چالش‌های بندر ارائه دهند.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی همچنین به وسعت این بندر اشاره کرد و گفت: با افزایش قریب‌الوقوع مساحت بندر به ۴ هزار و ۷۰۰ هکتار این بندر به یک شهر بندری تبدیل خواهد شد که باید از منظر ایمنی، زیست‌محیطی و مدیریت پدافندی به‌صورت مستمر تحت نظارت باشد.

عباس‌نژاد در پایان با تأکید بر نقش آموزش و تربیت منابع انسانی و اصلاح فرآیندهای کاری بر نوسازی تجهیزات و حرکت هماهنگ شرکت‌ها و دستگاه‌های مختلف به سوی بندری «ایمن، پایدار و فعال» تأکید کرد و هفته پدافند غیرعامل را فرصتی ارزشمند برای قدردانی از تلاشگران حفاظت از این سرمایه ملی دانست.