۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۲۰:۵۵

۱۱ هزار شهید و زخمی حاصل ۱۹ ماه تجاوز سعودی ها به یمن

«رابرت کولفیل» سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که در طول ۱۹ ماه تجاوز سعودی ها به یمن حدود ۱۱ هزار شهروند یمنی شهید و زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، «رابرت کولفیل» سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل آماری از شهدا و زخمی های یمن ارائه داد.

بر اساس این گزارش «رابرت کولفیل» سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که بیش از ۴ هزار شهروند یمنی در طول ۱۹ ماه تجاوز به این کشور به شهادت رسیده اند و حدود ۷ هزار نفر دیگر نیز زخمی شده اند.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: شمار کشته های شهروندان یمنی از مارس ۲۰۱۵ میلادی تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۶ میلادی، ۴۰۱۴ نفر است و در طول این مدت ۶۹۴۹ نفر نیز مجروح شده اند.

گفتنی است رژیم سعودی حدود ۱۹ ماه پیش حملات ددمنشانه خود را به مردم بی دفاع یمن آغاز کرد اما موفق به تسلیم کردن شهروندان مقاوم یمنی نشده است.

