به گزارش خبرنگار مهر، سرلشگر سید یحیی رحیم صفوی پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم سالگرد سردار شهید حسین همدانی که در حسینیه امام خمینی(ره) همدان برگزار شد، گفت: سلام مقام معظم رهبری را به همه خانواده‌های شهیدان استان همدان از جمله شهدای مدافع حرم و دقاع مقدس می‌رسانم.

وی خطاب به جوانان گفت: جوانانی که پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را ندیدید، بدانید که پیروزی انقلاب مردم ایران به رهبری امام خمینی(ره) شعاعی از قیام حضرت حسین(ع) بود.

صفوی تاکید کرد: پیروزی فرزندان عاشورایی مردم ایران در صحرای سوزان عراق و کوه‌های سر به فلک کشیده کردستان بدون عشق و شور حسینی ممکن نبود.

وی با بیان اینکه امام(ره) با عشق و شور حسینی ملت ایران را به قیام علیه نظام پهلوی دعوت کرد، گفت: شاگردان امام و یاران ایشان در کشور به یاریش آمدند و با حرارت و عشق حسینی ۸ سال در جبهه‌ها جنگیدند تا پیروز شدند.

رحیم صفوی با اشاره به دیدار با خانواده شهید «محمدرضا زارع الوانی» از شهدای مدافع حرم همدان افزود: این خانواده با معرفت، کمال و صبر از شهید خود سخن می گفتند و رفتار آنها نشان می‌دهد که از تربیت شدگان مکتب حسین بن علی(ع) هستند.

روحانیت مردم را با خدا، قرآن، پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) آشنا کرده است

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با بیان اینکه استان همدان شهدا، جانبازان و ایثارگران بسیاری تقدیم اسلام و انقلاب کرده است، عنوان کرد: ملت همدان، حسینی و امام زمانی هستند و روحانیت این استان مردم را با خدا، قرآن، پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) آشنا کرده است.

وی بابیان اینکه ما دین و معرفت خود به اسلام را از روحانیت، ائمه جمعه و جماعت داریم و این افتخاری برای جوانان همدانی است که با مسجد، حسینیه، منبر و نماز جمعه انس، الفت و همراهی داشته باشند، گفت: اعتقاد مردم به امام حسین(ع)، حضرت زینب(س)، تاسوعا و عاشورا سبب شد تا ظرفیت صبر و تحمل مصائب دفاع مقدس را داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه هم‌اکنون نیز مردم ما در صحنه نبرد یزیدیان زمان با حسینیان زمان همان صبر و تحمل را از خود نشان می‌دهند، خطاب به مردم همدان عنوان کرد: همان گونه که حسین (ع) سفینه النجاه است، فرزندان شهید شما به عنوان یاران حسین بن علی(ع) با تاسی از ایشان چراغ، الگو و شاخصی برای طی کردن مسیر نورانی انقلاب هستند.

وی با بیان اینکه چه بدبخت هستند کسانی که نه علی(ع) را می‌شناسند و نه بر دل هایشان نور حسینی قرار دارد، گفت: آنهایی که این شور را ندارند راه معرفت الی الله و رسول‌الله را نیز پیدا نمی‌کنند.

ایران قلب جهان اسلام و قلوب ملت ایران مرکز و پایتخت عشق به اهل بیت(ع) است

صفوی باتاکید بر اینکه ایران قلب جهان اسلام و قلوب ملت ایران مرکز و پایتخت عشق به اهل بیت(ع) است، گفت: همین ارادت سبب شده هر سال مراسم شیر خوارگان حسینی در ۴۰ کشور جهان با تاسی از جمهوری اسلامی ایران برگزار شود.

وی بابیان اینکه در اربعین امسال بیش از ۲۰ میلیون نفر زائر حسین بن علی(ع) چشم و قلب‌ها را متوجه این امام بزرگوار می‌کنند، گفت: باید تا قبل از ظهور حضرت حجت(عج) مردم، امام حسین(ع) را بشناسند و به همین دلیل اربعین حسینی در حال جهانی شدن است چراکه مردم با شناخت سیدالشهدا(ع) حضرت بقیه الله (عج) را خواهند شناخت.

وی با بیان اینکه اگر می‌خواهیم درباره یک انسان قضاوت کرده و نظر دهیم مناسب‌ترین شاخصه‌های یک فرد در سه مورد فکر و اندیشه، رفتار و اخلاق عملی و عملکرد و کارکرد خلاصه می‌شود که باید آنها را سنجید، گفت: سردار شهید حسین همدانی در بعد اندیشه، تفکر، شناخت، معرفت و اعتقاد نسبت به مبانی اسلام محکم و از عقلانیت و فهم بسیار بالایی برخوردار بود.

وی با اشاره به اینکه سردار شهید همدانی بعد از ایمان، قوت عقل داشت عنوان کرد: انسان عاقل به خداوند و ائمه ایمان می‌آورد و عقل و ایمان از هم جدا نیستند.

سردار همدانی با روحانیت محشور بود و زیرنظر شهید آیت‌الله مدنی زمینه را برای مبارزه با نظام پهلوی فراهم می‌کرد دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه سردار همدانی با روحانیت محشور بود و زیرنظر شهید آیت‌الله مدنی زمینه را برای مبارزه با نظام پهلوی فراهم می‌کرد، بیان کرد: سردار شهید همدانی از نظر جنبه‌های اخلاقی و رفتاری خود را ساخته و برای خود شانی قائل نبود.

وی با اشاره به اینکه سردار شهید همدانی برای درجه و مقام به سپاه نیامده بود، افزود: شهید همدانی با بسیجی‌ها گرم و خاکی برخورد می‌کرد و بین فرمانده و فرمانبر برای وی تفاوتی وجود نداشت و آن‌قدر رفتار صمیمی، مردمداری و مردم‌یاری داشت که کسی باور نمی‌کرد وی سردار سپاه اسلام است.

صفوی با بیان اینکه همسران شهیدان در پاداش جهاد فی سبیل الله شهدا شریک بوده و فرزندان شهدا با صبر و استقامت به کمک خانواده و مادر می‌شتابند، عنوان کرد: سردار شهید همدانی از سال ۱۳۵۴ پرچم مبارزه را با روحیه جهادی و شجاعت در دست گرفت.

وی با اشاره به اینکه حضور در جبهه و قیام علیه ظلم کار شجاعانی همچون امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری است، عنوان کرد: رهبر شجاع ایران در برابر آمریکا و صهیونیست ایستادگی کرده و از بلاد مسلمین در یمن، عراق، سوریه و لبنان دفاع می‌کند.

مقام معظم رهبری تنها رهبر ایران نیست بلکه فرمانده دفاع از بلاد مسلمانان است

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه مقام معظم رهبری تنها رهبر ایران نیست بلکه فرمانده دفاع از بلاد مسلمانان است، اظهار داشت: مقام معظم رهبری رهبر تمام مسلمانان هستند.

وی با اعلام اینکه سردار شهید همدانی سلاح جهاد را روی زمین نگذاشت و تفکر جهادی را کنار ننهاد، عنوان کرد: چند روز قبل از شهادت سردار همدانی در محضر مقام معظم رهبری وی را ملاقات کردیم که در زمان صحبت حضرت آقا با ایشان چهره سردار شهید همدانی نورانی بود.

صفوی با بیان اینکه این آخرین دیدار با وی بود و چند روز بعد در حلب به شهادت رسید، اظهار داشت: عملکرد همدانی از ابتدای انقلاب مشخص بوده و سپاه، مردم، بسیجیان و تیپ قهرمان زرهی همدان در جنگ فداکاری بسیاری داشتند.

دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا با بیان اینکه سپاه همدان در آزادسازی و امن‌سازی کردستان فداکاری کرد، اظهار داشت: سردار شهید همدانی در جبهه‌های جنوب به خوبی درخشید و در تشکیل سپاه انصارالحسین نقش اساسی داشت.

صفوی با اشاره به اینکه شهید همدانی پس از جنگ مسئولیت‌های بزرگی چون فرماندهی لشگر ۲۷ تهران و نقش ارزنده در کنترل و مدیریت فتنه ۸۸ تهران را بر عهده داشت، گفت: شهید همدانی در آخرین ماموریت خود در سوریه و حلب فرمانده ارشد نیروهای رزمنده مردمی بود و آنها را به خوبی سامان داد.

وی با اشاره به اینکه سردار شهید همدانی سرانجام پس از ۴۰ سال هجرت و جهاد در راه خدا ۱۶ مهرماه سال ۹۴ از خداوند مدال شهادت را دریافت کرد، گفت: سردار شهید همدانی در سن ۶۵ سالگی به حیات ابدی شهادت رسید.

آمریکایی‌ها ۱۵ سال مشغول مسلمان‌کشی و هجوم به کشورهای اسلامی هستند

مشاورعالی و دستیار نظامی مقام معظم رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه آمریکایی‌ها ۱۵ سال مشغول مسلمان‌کشی و هجوم به کشورهای اسلامی هستند، عنوان کرد: آمریکا در سال ۲۰۰۱ به افغانستان و در سال ۲۰۰۳ به کشور عراق حمله نظامی داشت و این دو کشور را اشغال کرد.

وی بابیان اینکه ظالمان در افغانستان و عراق به سزای خود رسیدند ولی تا زمان حاضر هنوز آرامش و امنیتی در عراق به وجود نیامده و افغانستان نیز رنگ آبادانی را ندیده است، عنوان کرد: شر و تخریب آمریکایی‌ها در افغانستان بعد از این دو جنگ نیز ادامه داشت و با راه انداختن جنگ نیابتی و روانه کردن هزاران تروریست با سیاست آمریکا، پول عربستان و قطر و حمایت ترکیه و اردن به عراق و سوریه، شهرهای این دو کشور را با خاک یکسان کردند.

سیاست آمریکا، انگلیس و صهیونیست‌ها تخریب زیرساخت‌ها در کشورهای مسلمان و تضعیف محور مقاومت یعنی ایران، سوریه و لبنان است صفوی با بیان اینکه سیاست آمریکا، انگلیس و صهیونیست‌ها تخریب زیرساخت‌ها در کشورهای مسلمان و تضعیف محور مقاومت یعنی ایران، سوریه و لبنان است، عنوان کرد: ۳۰۰ هزار نفر در این چند سال در سوریه شهید شدند که ۱۲ هزار نفر از این تعداد نیروهای ارتش سوریه بودند و این در حالی بود که در دوران دفاع مقدس ۲۰۰ هزار نفر ایرانی به شهادت رسیدند.

وی با بیان اینکه ۹ میلیون نفر از مردم سوریه، عراق و یمن آواره شدند، گفت: بسیاری از آوارگان در دمشق و بغداد چادر زده و سه میلیون نفر نیز از کشور خارج شدند.

صفوی بابیان اینکه مگر کسی باور می‌کند سعودی‌ها بدون اجازه آمریکایی‌ها بیش از یکسال کشور یمن را بمباران کنند، ادامه داد: سعودی‌ها در دوره ریاست‌جمهوری اوباما ۱۰۰ میلیارد دلار سلاح از آمریکا و کشورهای اروپایی خریداری کردند.

وی با تاکید بر اینکه دستان آمریکایی‌ها در خون مردم یمن، سوریه و عراق غرق شده است، عنوان کرد: صهیونیست‌ها در امنیتند چراکه کشورهای منطقه در حال سرکوب از سوی هم‌پیمانان آنها هستند.

قدرت آمریکایی‌ها در مقیاس جهانی و منطقه‌ای در حال افول است

مشاور عالی و دستیار نظامی مقام معظم رهبری با تاکید بر اینکه قدرت آمریکایی‌ها در مقیاس جهانی و منطقه‌ای در حال افول است، گفت: آمریکایی‌ها آرزو داشتند پس از فروپاشی شوروی سابق به عنوان تنها قدرت جهان مطرح شده و دنیا را تک قطبی کنند که این سیاست شکست خورده و دنیا در حال چند قطبی شدن است.

وی با بیان اینکه طرح آمریکایی ایجاد خاورمیانه جدید شکست خورد، گفت: طرح آمریکایی‌ها، اردنی‌ها و عربستان برای شکست دولت مردمی سوری پس از ۵ سال که دنبال سرنگون کردن سوریه بودند، ناکام ماند.

صفوی با اشاره به اینکه محور مقاومت ایران اسلامی با همکاری روسیه، عراق، سوریه و حزب الله لبنان به فرماندهی سیدحسن نصرالله در برابر نظام سلطه ایستاده است، گفت: در قسمت شرقی حلب سه هزار تروریست باقی مانده که ۲۷ هزار نفر از مردم را گروگان گرفتند ولی سوری‌ها در حال پیشروی بوده و پیروزی در این جبهه نزدیک است.

وی با بیان اینکه ان شالله منطقه موصل به دست ارتش و مردم عراق به پیروزی برسد، گفت: آثار شکست تروریست‌ها و راهبرد آنها دیده می‌شود.