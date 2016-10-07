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۱۶ مهر ۱۳۹۵، ۱۴:۰۸

تجلیل از پروین، حجازی و بهمنش در جشنواره فیلم‌های ورزشی

تجلیل از پروین، حجازی و بهمنش در جشنواره فیلم‌های ورزشی

دهمین جشنواره فیلم های ورزشی یاد و خاطره اسطوره های ورزش ایران را گرامی می دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دهمین جشنواره فیلم های ورزشی مراسم بزرگداشت علی پروین، ناصر حجازی و عطالله بهمنش برگزار می شود.

برگزیدگان دهمین جشنواره فیلم های ورزشی در بخش های فیلم کوتاه، مستند، داستانی بلند، تیزر تبلیغاتی، مجموعه های تلویزیونی و رسانه های تصویری به عنوان نماینده ایران در جشنواره ایتالیا شرکت خواهند کرد.

هر ساله آثار ورزشی ۱۱۴ کشور در بخش های سینمایی، تلویزیونی، مستند، تیزر و وله در این جشنواره به داوری گذاشته می شود.

محمد خزاعی، علیرضا رضاداد، ابراهیم داروغه زاده، امیر حاج رضایی، سعید راد، جهانگیر کوثری و علی روئین تن داوران جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی هستند که برگزیدگان این جشنواره را انتخاب خواهند کرد.

کد مطلب 3789545

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