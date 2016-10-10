برنده امسال نوبل اقتصادی کیست؟ / بازی با آتش اقتصاد جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، اقتصاددانان در سالهای اخیر با توجه به اینکه نتوانستند بحران مالی سال ۲۰۰۸ را پیشبینی کرده و یا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را در احتمالات خود برای آینده اقتصاد دنیا در نظر بگیرند، در بررسیهای آینده اقتصاد دنیا تا حد زیادی نادیده گرفتهشدهاند.
بااینحال به نظر میرسد اقتصاددانان زیادی هستند که هنوز هم شایستگی دریافت جایزه اقتصاد نوبل را داشته باشند و پیشبینی در خصوص کسانی که میتوانند این جایزه را ببرند بهشدت سخت شده است. به نظر میرسد با توجه به جریانهای به وجود آمده در روند علمی اقتصاد دنیا، اقتصاددانان زیادی هستند که میتوانند در لیست دریافت این جایزه معتبر جهانی قرار بگیرند. بااینحال هنوز هم نمیتوان نامزدهایی را معرفی کرد که اقدامی درخور توجه برای دریافت جایزه نوبل انجام داده باشند. همین مسئله کارشناسان را به این مسئله رسانده است که احتمالاً اقتصاددانی که برنده جایزه نوبل میشود، از جریان فعلی اقتصادی در دنیا باشد.
موسسه تامسون رویترز، تعدادی از کسانی که بیشترین شانس دریافت این جایزه را دارند معرفی کرده است که به نظر میرسد همگی از جریان اصلی و خاص اقتصاد دنیا در وهله فعلی باشند. همه این افراد از دانشگاههای بزرگ آمریکا بوده و به مبانی اقتصاد بازار آزاد اعتقاد دارند.
اولیور بلانچارد
بلانچارد بهعنوان اقتصاددان ارشد در صندوق بینالمللی پول فعالیت داشته و به همین علت شهرت یافته است. او که توسط وزیر دارایی سابق فرانسه، دومینیک استراوس کان، به این سمت منصوبشده است تا تأثیر محافظهکاران در این سازمان را از بین ببرد، با به وجود آمدن بحران در کار استراوس کان به دلیل رسوایی جنسی، او نیز بدون حامی در این سازمان باقی ماند؛ سازمانی که هماکنون کریستین لاگارد بر آن حکومت میکند. او پارسال از کار در صندوق بینالمللی پول کنار رفت و به عضو ارشد موسسه اقتصادی پترسون در واشنگتن تبدیل شد. او هماینک استاد اقتصاد در دانشگاه MIT آمریکا است. جورج آزبورن خزانهدار انگلیس، او را به خاطر اینکه با همکاری بلانکارد (یکی دیگر از اقتصاددانان صندوق بینالمللی پول) اعلام کرده بود که سیاستهای ریاضت اقتصادی انگلیس «بازی با آتش» است، به باد انتقاد گرفت. این اقتصاددان فرانسوی درنهایت عذرخواهی کرد و از آن زمان تاکنون گامهایی را در جهت توضیح این مسئله که چرا مدلهای جریان اصلی اقتصاد کلان اینچنین گستردهاند، برداشته است. او بیشتر نوسانات اقتصادی و تأثیرات آنها بر روی اشتغال را موردمطالعه قرار داده است.
ادوارد لازیر
ادوارد لازیر در دپارتمانِ بهشدت طرفدار اقتصاد آزاد دانشگاه شیکاگو، تحصیلنکرده است اما در آنجا تدریس کرده است. او از آن زمان به کالیفرنیا بازگشته و بهعنوان استاد ارشد موسسه هوور در دانشگاه استنفورد، فعالیت میکند. او در این دانشگاه منابع انسانی، مدیریت و اقتصاد تدریس میکند. حیطه تحقیق او بر روی انگیزه کارکنان و چگونگی افزایش بهرهوری در کارکنان است. او این مطالعات را گرفته و بیشتر آنها را به راهنمای مدیریتی تبدیل کرده است. او از مدلهای اقتصادی برای نشان دادن اینکه چگونه کارکنان باید کار مؤثرتری انجام دهند، به کار گرفته است.
مارک ملیتز
مارک ملیتز استاد اقتصاد سیاسی در دانشکده اقتصاد دانشگاه هاروارد بوده و میزان ارجاع به مقامات تحقیقی او در سال ۲۰۱۴ به نقطه اوج خود رسید. این مسئله بدین معنی است که او پیشرفت قابلتوجهی را در علم اقتصاد به وجود آورده است. اما اعطای جایزه نوبل به او میتواند نشانهای از ناامیدی کمیته نوبل به احساسات ضد جهانیشدن در اروپا و ایالاتمتحده باشد. تحقیقات او نشان میدهد که چگونه تجارت آزاد، کسبوکارهای کوچک را از میدان رقابت به درکرده و باعث میشوند که معاملات بینالمللی در شرکتهای بزرگ چندملیتی افزایش و رشد داشته باشند.
سال گذشته، اقتصاددان اسکاتلندی، انگوس دیتون برنده جایزه نوبل شد، او این جایزه را به دلیل کار و مطالعه بر روی مسئله فقر به دست آورد و این نشان میدهد که میتوان منتظر چرخش به سمت راست و انتظار برای برنده شدن ملیتز داشت تا تعادل و هماهنگی میان اقتصاددانان چپ و راست در کسب نوبل برقرار شود.
پاول رومر
اقتصاددان ارشد جدید بانک جهانی، بعد از موفقیت و شهرت در دهه ۱۹۸۰ به دلیل مطالعه بر روی رشد اقتصادی و تغییرات تکنولوژیکی بارها بهعنوان شانس اول انتخاب شدن بهعنوان برنده جایزه نوبل مطرحشده است. در سالهای اخیر رومر به انتقاد از جریان اصلی اقتصاد در جهان روی آورده و با این استدلال در برابر مد و رویه فعلی معادلات ریاضی در اقتصادسنجی که غالباً در دانشگاهها تدریس میشود موضع گرفت؛ او اقتصادهایی را ترجیح میدهد که رفتار انسان را در محور سنجشهای خود قرار میدهند.
مدرسه کسبوکار و تجارت استرن دانشگاه نیویورک که او در این دانشگاه تدریس میکند، روز پنجشنبه رسماً اعلام کرد که پاول رومر برنده جایزه نوبل شده است و از خبرنگاران خواست برای گفتوگو با او به این دانشگاه بروند. این کار طوفانی را در رسانهها ایجاد کرد. بااینحال مدیریت این دانشگاه به دلیل این کار مجبور به عذرخواهی شد و کمیته جایزه نوبل نیز اعلام کرد که هنوز تصمیم خود را در این خصوص اعلام نکرده است.
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