جایزه صلح نوبل به رئیس جمهور کلمبیا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، کمیته صلح نوبل تصمیم گرفت جایزه صلح نوبل سال ۲۰۱۶ را به «خوان مانوئل سانتوس» رئیس جمهور کلمبیا اعطا کند.



این جایزه به خاطر اقدامات سانتوس در صلح داخلی و توافق تاریخی با شورشیان فارک به وی اعطا خواهد شد.

پیشتر گمانه زنی ها حکایت از آن داشتند که جایزه صلح نوبل بهه یکی از دیپلمات های دخیل در توافق هسته ای ایران و قدرت های جهانی از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و یک فعال روسی حامی مهاجران و یک زن ایزدی که مدت ها در دست گروه تروریستی داعش اسیر بود، اعطا گردد.



دولت کلمبیا و شورشیان فارک با امضای یک پیمان صلح تاریخی به پنج دهه جنگ داخلی در این کشور که ۲۲۰ هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است پایان دادند.

