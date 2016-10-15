کیوان مهرگان مستندساز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مستند «قابها» که آن را برای شرکت در جشنواره «سینماحقیقت» آماده کرده است، گفت: «قابها» یک مستند تاریخی به روایت صادق زیباکلام و شامل یک مونولوگ ۳۰ دقیقه‌ای با موضوع تاریخ معاصر ایران است.

وی با اشاره به اینکه در این مستند تاریخ معاصر ایران از مشروطه تا امروز با نگاه جدیدی مورد بررسی قرار گرفته است، توضیح داد: صادق زیباکلام در این مستند تاریخ معاصر را روایت می کند و براساس آن پرسش های جدیدی برابر تاریخ معاصر و رویدادهای آن گذاشته می‌شود.

این مستندساز ادامه داد: در این مستند به دفاع مقدس، نهضت ملی، مشروطه، چند واقعه ورزشی و سیاسی معاصر، شخصیت های ورزشی و سیاسی معاصر که در جامعه تاثیرگذار بودند، اشاره شده است. از جمله شخصیت هایی که به آن اشاره شده است می توان به زنده یاد جهان پهلوان تختی و جایگاه او در جامعه و تاثیرگذاری این شخصیت چه در ورزش و چه در سیاست اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه این مستند بین سال های ۹۰ تا ۹۵ ساخته شده است، بیان کرد: شخصیت اصلی این مستند را می توان یکی از دیوارهای دفتر کار صادق زیباکلام در دانشگاه تهران دانست. در این دیوار قاب هایی نصب شده است که می توان آن را یک عکس از ذهن صادق زیبا کلام دانست.

این کارگردان جوان توضیح داد: در این مستند علاوه بر استفاده از صحبت های صادق زیباکلام، هرجا که احساس می شد نیاز به یک شاهد تاریخی و تصویری داریم از تصاویر آرشیوی استفاده کرده ایم که در این میان هم از فیلم و هم از عکس استفاده شده است.

مهرگان که تهیه‌کنندگی این اثر را هم برعهده دارد در پایان گفت: «قابها» از معدود مستندهایی است که با تهیه‌کننده مستقل برای حضور در جشنواره «سینما حقیقت» فرم پرکرده است. با توجه به اینکه اکثر آثاری متقاضی در این جشنواره از تولیدات مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است، امیدوارم این مستند نیز بتواند در این جشنواره حضور داشته باشد.