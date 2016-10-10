  1. استانها
  2. گلستان
۱۹ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۵۶

در پی نجات ۲ کوهنورد گلستانی انجام شد؛

تقدیر رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر از امدادگران گلستانی

تقدیر رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر از امدادگران گلستانی

گرگان- رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با ارسال پیامی از عملکرد موفقیت آمیز امدادگران و نجاتگران گلستانی در جست و جوی چهار روزه ارتفاعات توسکستان و نجات دو کوهنورد تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ ناصر چرخساز در پیامی با اشاره به نجات دو کوهنورد در ارتفاعات توسکستان از حسین احمدی؛ مدیرعامل،‏ معاون امداد و نجات و تمامی امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر استان گلستان تقدیر کرد.

متن کامل این پیام به شرح زیر است:

«با عنایت به اجرای عملیات موفقیت آمیز امدادگران و نجاتگران استان گلستان در جست و جوی مستمر در ارتفاعات توسکستان گرگان که پس از چهار روز تلاش پیوسته و بدون وقفه باعث نجات دو نفر از هموطنان عزیزمان و آرامش بخشیدن به چشمان منتظر خانواده های نگران آنها شد، بر خود واجب می دانم که از همت والا،‌ تلاش و کوشش مستمر جنابعالی، معاون امداد و تمام امدادگران و نجاتگران سختکوش و زحمتکش آن استان که در انجام وظایف و ماموریت های محوله چیزی جز رضای خداوند متعال، شاد کردن هموطنان مضطرب، یاری رساندن به نیازمندان و خدمت در جهت تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و جمعیت هلال احمر مقصودی ندارند، تقدیر و تشکر کرده و از درگاه خداوند متعال، سلامتی و توفیق خدمت بیشتر را برای شما مسئلت دارم.»

کد مطلب 3792465

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها