تقدیر رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر از امدادگران گلستانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ ناصر چرخساز در پیامی با اشاره به نجات دو کوهنورد در ارتفاعات توسکستان از حسین احمدی؛ مدیرعامل، معاون امداد و نجات و تمامی امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر استان گلستان تقدیر کرد.
متن کامل این پیام به شرح زیر است:
«با عنایت به اجرای عملیات موفقیت آمیز امدادگران و نجاتگران استان گلستان در جست و جوی مستمر در ارتفاعات توسکستان گرگان که پس از چهار روز تلاش پیوسته و بدون وقفه باعث نجات دو نفر از هموطنان عزیزمان و آرامش بخشیدن به چشمان منتظر خانواده های نگران آنها شد، بر خود واجب می دانم که از همت والا، تلاش و کوشش مستمر جنابعالی، معاون امداد و تمام امدادگران و نجاتگران سختکوش و زحمتکش آن استان که در انجام وظایف و ماموریت های محوله چیزی جز رضای خداوند متعال، شاد کردن هموطنان مضطرب، یاری رساندن به نیازمندان و خدمت در جهت تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و جمعیت هلال احمر مقصودی ندارند، تقدیر و تشکر کرده و از درگاه خداوند متعال، سلامتی و توفیق خدمت بیشتر را برای شما مسئلت دارم.»
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