به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان جاسک که در محل فرمانداری برگزار شد با اشاره به تجربه سال‌ها فعالیت در حوزه مدیریت بحران، اظهار کرد: در جلسات هماهنگی ملی تمام دستگاه‌ها با محوریت پیشگیری و جلوگیری از غافلگیری در برابر حوادث پای کار آمدند که نتیجه آن مدیریت موفق حادثه اخیر در جاسک و جلوگیری از به خطر افتادن جان مردم بود.

وی با قدردانی از همراهی مردم و مسئولان شهرستان جاسک افزود: خوشبختانه با همکاری مثال‌زدنی مردم و تلاش دستگاه‌های اجرایی هیچ حادثه‌ای در جاده‌های اصلی رخ نداد و شرایط بحران به خوبی کنترل شد.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال‌احمر کشور با تأکید بر مسئولیت‌پذیری ستاد بحران گفت: ستاد بحران تحت مدیریت ساجدی‌نیا نشان داد که مسئولیت‌پذیری یعنی حضور در میدان عمل؛ همین رویکرد موجب رضایتمندی مردم شده و نبود هرگونه نقد منفی در فضای حقیقی و مجازی گواه این موفقیت است.

بابک محمودی با اشاره به عملکرد مطلوب مسئولان استان هرمزگان و شهرستان جاسک تصریح کرد: با وجود شدت حادثه مدیریت بحران به‌گونه‌ای انجام شد که هیچ‌گونه بهره‌برداری از ضعف‌های احتمالی صورت نگرفت و این نشان‌دهنده تدبیر و هماهنگی مؤثر است.

وی همچنین خواستار پرهیز از تشریفات زائد و تمرکز بر انجام درست مسئولیت‌ها شد و افزود: صداقت، کار تیمی و استفاده حداکثری از امکانات موجود می‌تواند بدون نیاز به اقدامات نمایشی بحران‌ها را به بهترین شکل مدیریت کند.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال‌احمر کشور با اشاره به برنامه‌های تجهیزاتی این سازمان گفت: تا پایان سال دو دستگاه خودروی تاکتیکی و عملیاتی به هلال‌احمر جاسک واگذار می‌شود و همچنین سه فروند پهپاد پیشرفته شب‌پرواز تا اوایل سال آینده برای استان هرمزگان پیش‌بینی شده است که نقش مهمی در پایش و مدیریت حوادث خواهند داشت.

محمودی تأکید کرد: سازمان هلال‌احمر هیچ‌گونه کوتاهی در تأمین تجهیزات و ارائه خدمات به استان هرمزگان نخواهد داشت و آمادگی کامل داریم تا در چارچوب قوانین امکانات مورد نیاز برای تقویت پایگاه‌های امدادی را در اختیار شهرستان جاسک قرار دهیم.