  1. استانها
  2. هرمزگان
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۲۷

محمودی: هلال‌احمر هرمزگان به خودرو و پهپاد مجهز می‌شود

محمودی: هلال‌احمر هرمزگان به خودرو و پهپاد مجهز می‌شود

جاسک - رئیس سازمان امداد و نجات هلال‌احمر از واگذاری دو خودروی تاکتیکی به هلال‌احمر جاسک تا پایان سال و تأمین سه پهپاد پیشرفته شب‌پرواز برای استان هرمزگان تا اوایل سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک محمودی در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان جاسک که در محل فرمانداری برگزار شد با اشاره به تجربه سال‌ها فعالیت در حوزه مدیریت بحران، اظهار کرد: در جلسات هماهنگی ملی تمام دستگاه‌ها با محوریت پیشگیری و جلوگیری از غافلگیری در برابر حوادث پای کار آمدند که نتیجه آن مدیریت موفق حادثه اخیر در جاسک و جلوگیری از به خطر افتادن جان مردم بود.

وی با قدردانی از همراهی مردم و مسئولان شهرستان جاسک افزود: خوشبختانه با همکاری مثال‌زدنی مردم و تلاش دستگاه‌های اجرایی هیچ حادثه‌ای در جاده‌های اصلی رخ نداد و شرایط بحران به خوبی کنترل شد.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال‌احمر کشور با تأکید بر مسئولیت‌پذیری ستاد بحران گفت: ستاد بحران تحت مدیریت ساجدی‌نیا نشان داد که مسئولیت‌پذیری یعنی حضور در میدان عمل؛ همین رویکرد موجب رضایتمندی مردم شده و نبود هرگونه نقد منفی در فضای حقیقی و مجازی گواه این موفقیت است.

بابک محمودی با اشاره به عملکرد مطلوب مسئولان استان هرمزگان و شهرستان جاسک تصریح کرد: با وجود شدت حادثه مدیریت بحران به‌گونه‌ای انجام شد که هیچ‌گونه بهره‌برداری از ضعف‌های احتمالی صورت نگرفت و این نشان‌دهنده تدبیر و هماهنگی مؤثر است.

وی همچنین خواستار پرهیز از تشریفات زائد و تمرکز بر انجام درست مسئولیت‌ها شد و افزود: صداقت، کار تیمی و استفاده حداکثری از امکانات موجود می‌تواند بدون نیاز به اقدامات نمایشی بحران‌ها را به بهترین شکل مدیریت کند.

رئیس سازمان امداد و نجات هلال‌احمر کشور با اشاره به برنامه‌های تجهیزاتی این سازمان گفت: تا پایان سال دو دستگاه خودروی تاکتیکی و عملیاتی به هلال‌احمر جاسک واگذار می‌شود و همچنین سه فروند پهپاد پیشرفته شب‌پرواز تا اوایل سال آینده برای استان هرمزگان پیش‌بینی شده است که نقش مهمی در پایش و مدیریت حوادث خواهند داشت.

محمودی تأکید کرد: سازمان هلال‌احمر هیچ‌گونه کوتاهی در تأمین تجهیزات و ارائه خدمات به استان هرمزگان نخواهد داشت و آمادگی کامل داریم تا در چارچوب قوانین امکانات مورد نیاز برای تقویت پایگاه‌های امدادی را در اختیار شهرستان جاسک قرار دهیم.

کد خبر 6700251

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها