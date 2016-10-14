به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهوری روسیه از «شی جینپینگ» همتای چینی خود رسما دعوت خواهد کرد تا در سال ۲۰۱۷ به مسکو سفر کند.

بر اساس این گزارش، «یوری یوشاکوف»، دستیار رئیس جمهوری روسیه با اعلام این خبر گفت: در ژوئن ۲۰۱۶، رئیس جمهور ما از چین دیدن کرد و در اجلاس پیش رو که قرار است (۱۶-۱۵) ماه جاری میلادی در گوآ واقع در هندوستان برگزار شود، «ولادیمیر پوتین» در نظر دارد تا به طور رسمی از رئیس جمهور چین دعوت کند تا در سال ۲۰۱۷ به کشور ما سفر کند.

وی همچنین تاکید کرد که جزئیات این سفر بعدا از طریق مجاری دیپلماتیک اعلام خواهد شد.

به گفته دستیار رئیس جمهوری روسیه، «پوتین» و «ژی جینپینگ» همچنین قرار است در حاشیه اجلاس بریکس در گوآ به طور جداگانه با یکدیگر دیدار کنند. وی همچنین قرار است دیداری مشابه با «جاکوب زوما»، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی داشته باشد.