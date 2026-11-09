به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالرضا پورذهبی صبح دوشنبه در مراسم استقبال از پیکر مطهر شهدای گمنام دفاع مقدس در سنندج، با اشاره به پیوند فرهنگ شهادت با سیره حضرت فاطمه زهرا(س)، اظهار کرد: شهدا با الگوگیری از مکتب فاطمی، حق‌طلبی، تبعیت از ولایت، ایستادگی در برابر ظلم و پایبندی به مسئولیت‌های الهی را به عنوان درس‌هایی ماندگار برای جامعه به یادگار گذاشتند.

وی ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا(س) و گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، حضور خانواده‌های شهدا، مسئولان، فرماندهان نظامی و انتظامی و اقشار مختلف مردم در آیین تشییع شهدای گمنام را ارج نهاد و افزود: این شهدا یادگاران دوران ایثار و فداکاری هستند که خانواده‌های بسیاری سال‌ها چشم‌انتظار بازگشت پیکرهای مطهر آنان بوده‌اند.

حق‌طلبی و ولایت‌مداری؛ نخستین آموزه‌های مکتب شهدا

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با برشمردن چهار آموزه مهم شهدا از مکتب حضرت فاطمه زهرا(س) بیان کرد: نخستین درس، شناخت حق، پذیرش آن و ایستادگی در مسیر حق‌طلبی است؛ شهدا با شناخت جبهه حق، از همراهی با باطل پرهیز کردند و تا آخرین لحظه پای اعتقادات و باورهای خود ایستادند.

پورذهبی، ولایت‌مداری و استقامت در مسیر ولایت را دومین درس شهدا عنوان کرد و گفت: جوانان شهید با وجود سن کم، برخورداری از ایمان و بصیرت را در عمل نشان دادند و برای دفاع از ارزش‌های اسلامی و آرمان‌های الهی از جان خود گذشتند.

وی با اشاره به سن برخی شهدای گمنام تشییع‌شده افزود: در میان این شهدا جوانانی ۱۷، ۱۸ و ۲۷ ساله حضور دارند که در ابتدای مسیر زندگی، با احساس مسئولیت در قبال میهن و اعتقادات خود راه دفاع و ایثار را انتخاب کردند.

ظلم‌ستیزی و مسئولیت‌پذیری؛ پیام ماندگار شهدا

نماینده ولی‌فقیه در کردستان، مقابله با ظلم و استکبار را سومین آموزه مکتب فاطمی دانست و تصریح کرد: شهدا در برابر ظلم و شرایط زمان خود بی‌تفاوت نماندند، بلکه با شناخت وظیفه، موضع گرفتند و برای دفاع از حق ایستادگی کردند؛ از این رو مقابله با ظلم و مستکبران، مسئولیتی الهی است که امروز نیز باید مورد توجه همگان قرار گیرد.

پورذهبی، وظیفه‌شناسی و وفاداری به عهد الهی را چهارمین ویژگی برجسته شهدا برشمرد و خاطرنشان کرد: شهدا با خداوند پیمان بستند و تا پای جان بر عهد خود باقی ماندند؛ بنابراین امروز نیز همه ما در برابر خون پاک شهیدان و مسئولیتی که در قبال آرمان‌های آنان داریم، پاسخگو هستیم.

وی با اشاره به گذشت نزدیک به چهار دهه از شهادت برخی شهدای گمنام، از جمله شهیدی که در سال ۱۳۶۷ به شهادت رسیده است و پیکر وی قرار است در کردستان به خاک سپرده شود، گفت: بازگشت این شهدا پس از سال‌ها گمنامی، فرصتی برای یادآوری ارزش‌های ایثار، ایمان و استقامت در جامعه است.

تشییع شهدا نباید به یک مراسم ظاهری محدود شود

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با تأکید بر اینکه تشییع پیکر شهدا نباید صرفاً به برگزاری یک آیین محدود شود، یادآور شد: باید در پیام و آرمان‌های شهدا تأمل کنیم و رفتار و مسیر زندگی فردی و اجتماعی خود را با ارزش‌هایی که آنان برای آن جانفشانی کردند، تطبیق دهیم.

پورذهبی در پایان با اشاره به تجربه جنگ‌های اخیر و ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان، بر پاسداری از آرمان‌های شهدا و زنده نگه داشتن یاد و راه آنان تأکید کرد.