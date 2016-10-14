اقدام وحشیانه ارتش نیجریه با نوزادان/توطئه علیه «جنبش اسلامی»

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اخبار موثق رسیده از نیجریه، ارتش با بردن پیکرهای شهدا به مناطقی از اطراف شهر ها و گذاشتن سلاح در دستان آنان اقدام به عکس برداری از آن ها کرده است، تا در مواجهه با پیگیری های حقوقی جنبش اسلامی نیجریه از مجامع جهانی بتواند دفاعیات محکمه پسندی ارائه دهد.

لازم به ذکر است روش های متفاوت و جدید یورش های اخیر دولت نیجریه به شیعیان این کشور، نشان گر نقشه ای گسترده و توطئه ای حساب شده علیه «جنبش اسلامی» است.

ادامه بازداشت کودکان و زنان عزادار نیجریایی و جدا کردن نوزادان از مادرانشان

امروز و دیروز نیز نظامیان ارتش نیجریه با یورش به خانه های شیعیان تعداد دیگری از مردم مسلمان نیجریه را به اسارت برد، یکی از اقدامات وحشیانه ارتش در دستگیری های اخیر جدا کردن کودکان و نوزادان از مادرانشان و زندانی کردن آنان در محیط های متفاوت است؛ اقدامی که حتی گریه برخی سربازان ارتش را نیز در آورد.

فقط در شهر کانو ۷۷ نفر به اسارت گرفته شدند که در میان آن ها نوزادن شیرخواره نیز وجود داشتند. دستگیری های جدید در دیگر شهرهای نیجریه نیز ادامه دارد.

قابل توضیح است، پس از سفر اخیر «جان کری» وزیر خارجه آمریکا به نیجریه و توصیه های وی به مقامات این کشور و همچنین رفت و آمدهای پی در پی سعودیها به نیجریه، وحشی‌گری ارتش نیجریه رنگ و بوی جدیدی به خود گرفته که تا کنون فقط بخش کوچکی از اخبار آن منتشر شده است.