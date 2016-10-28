ارتش نیجریه در کمین زنان با پوشش چادر مشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع آگاه از تشدید اقدامات سرکوبگرانه ارتش نیجریه در حق شیعیان این کشور خبر می دهند.

بر اساس این گزارش، ارتش نیجریه در برخی ایالت ها از جمله کادونا، هر خانمی که چادر سیاه بر سر دارد را بازداشت می کند.

ارتش نیجریه چادرهای سیاه زنان را نمادی از آرمان ها و اهداف حرکت اسلامی نیجریه به رهبری شیخ «ابراهیم زکزاکی» می داند.

با وجود این اقدامات ارتش نیجریه، تغییر محسوسی در چادر سیاه زنان مومن نیجریایی ایجاد نشده است.

گفتنی است، پیش از این نیز اعلام شد که طبق اخبار موثق رسیده از زندان های نیجریه، ارتش این کشور با جمع آوری چادرها و مقنعه های زنان دستگیر شده، اقدام به شکستن دست ها و پاهای آنان میکند؛ در حدی که امکان ایستادن و راه رفتن از این زنان عاشورایی سلب شده است.

به علاوه ارتش با گرفتن فرزندان از مادران و عدم اجازه ملاقات مادران با خردسالانشان که بعضا نوزادان شیرخواره هم در میانشان هست، اقدام وحشیانه ای را در حق آنان انجام می دهد.

یکی از اقدامات وحشیانه اخیر ارتش نیجریه جدا کردن کودکان و نوزادان از مادرانشان و زندانی کردن آنان در محیط‌های متفاوت است؛ اقدامی که حتی گریه برخی سربازان ارتش را نیز در آورد.