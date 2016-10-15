افتتاح پل جدید جهانگیری شادگان در آینده نزدیک

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز فرج اللهی صبح امروز شنبه در بازدید از روستاهای جهانگیری، بوزی، وسطانیه یک و ۲ و نثاره های این شهرستان که با همراهی منوچهر رحمانی مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان و جمعی دیگر از مسئولان ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستان به منظور بررسی و رفع مشکلات پروژه های راه صورت گرفت، ضمن تقدیر و تشکر از پیگیرهای مجدانه حجت الاسلام ناصری نژاد نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان، از حضور مسئولان استانی در شهرستان تقدیر کرد.

وی همچنین بر تسریع در روند اجرای پروژه‌های عمرانی این شهرستان تاکید کرد و افزود: لازم است نسبت به تکمیل و اتمام هر چه سریع‌تر پروژه‌های راههای ارتباطی روستایی و شهری با نظارت دقیق و با کیفیت اقدام شود.

بهروز فرج اللهی بر لزوم تسریع در اتمام پروژه پل جدید روستای جهانگیری بخش مرکزی تاکید کرد و گفت: پل جهانگیری بخش مرکزی شریان اصلی و حیاتی بیشتر روستاهای دهستان بوزی و از مهمترین محور مواصلاتی این روستاها به مرکز شهرستان است که با توجه به ریزش پل قدیم طی روزهای آینده پل جدید روستای جهانگیری بخش مرکزی به بهره برداری می رسد.

فرماندار شادگان همچنین در خصوص اقدامات انجام شده برای آغاز پروژه احداث جاده بیمارستان این شهرستان اظهار کرد: با توجه به تردد بالای شهروندان در جاده بیمارستان طی مذاکرات انجام شده مقرر شد پیمانکار پروژه، عملیات اجرایی خود را در این محور ظرف یک هفته آینده آغاز کند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس مذاکرات انجام شده با مدیر کل راه و شهرسازی استان مقرر شد ظرف چند روز آینده اسناد مناقصه پروژه دو بانده کردن جاده دارخوین ـ شادگان بازگشایی شود.

فرج اللهی، طراحی و اجرای سه راه بوزی برای جلوگیری از تصادفات، تکمیل چهار بانده شدن جاده شادگان ـ دارخوین و پیگیری اجرای کندرو روستای وسطانیه یک و ۲ را مورد تاکید قرار داد.