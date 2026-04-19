به گزارش خبرنگار مهر ، حببب عفری عصر امروز یکشنبه در جلسه بررسی مشکلات شهر و بخش دارخوین اظهار کرد: مشکلات خدمات شهری، برق و راه‌های مواصلاتی در دارخوین با برنامه‌ریزی منسجم به حداقل برسد.

وی با تاکید بر لزوم هماهنگی میان ادارات و دستگاه‌های اجرایی شهرستان افزود: مشکلات حوزه‌های خدمات شهری، برق، تعاون روستایی، شبکه بهداشت و درمان و راه‌های مواصلاتی و سایر موارد باید با برنامه‌ریزی منسجم و استفاده از ظرفیت‌ های شهرستان به حداقل برسد.

سرپرست فرمانداری شادگان با تاکید بر لزوم پیگیری میدانی مشکلات در مناطق مختلف شهرستان، بیان کرد: تمامی موارد مطرح‌ شده در این جلسه باید در اسرع وقت بصورت میدانی پیگیری و گزارش اقدامات در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه شود.

رئیس شورای اداری شادگان با قدردانی از حضور و همراهی دادستان شهرستان بیان کرد: همراهی دستگاه قضایی در کنار مجموعه شورای اداری شهرستان بیانگر عزم جدی برای صیانت از حقوق مردم است.

عفری‌ در پایان با تاکید بر پاسخگویی مدیران گفت: هرگونه تعلل و کم‌کاری مدیران ادارات و دستگاهها در انجام وظایف و خدمات‌ رسانی به مردم مصداق ترک فعل بوده و با آنها طبق قانون برخورد قاطع خواهد شد.