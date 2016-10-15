تحصیل ۱۴۰ نفر در مدارس نابینایان فارس/ ساره جوانمردی تقدیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل آموزش و پرورش استان فارس صبح شنبه در مراسم گرامیداشت روز جهانی عصای سفید گفت: معلمی کاری بسیار سخت است و این دشواری در مدارس استثنایی مضاعف می شود و بی شک اجر آموزگاران مدارس استثنایی هم در نزد خداوند مضاعف خواهد بود.

حمید رضا آذری گفت: ما مسئولیت داریم امکانات لازم برای تحصیل نابینایان را فراهم کنیم چرا که خداوند برای جبران ضعف نابینایی، توانایی ها و استعداد های فراوانی به آنها داده که اگر از آنها بهره گیری شود می توانیم شاهد موفقیت های آنها باشیم.

وی ادامه داد: در تربیت سه عامل تاثیر گذار وجود دارد که عبارتند از وراثت، محیط و اراده و اگر اراده قوی وجود داشته باشد می تواند دو عامل وراثت و محیط را تحت تاثیر قرار دهد و این موضوع توسط شما به اثبات رسیده است.

رئیس آموزش و پرورش استثنائی فارس نیز در پاسخ به خبرنگار مهر گفت: تا دو سال پیش ما شاهد مشکل کتاب برای دانش آموزان نابینا بودیم ولی امروز ما توانستیم این مشکل را در استان فارس حل کنیم.

رستم اکبری زاده با بیان اینکه تمامی دانش آموزان نابینا از امکان تحصیل برخوردار هستند، تصریح کرد: در استان فارس ۱۴۰ نفر در مدارس نابینایان تحصیل می کنند و ۳۲۰ نفر از دانش آموزان نیز که عمدتا کم بینا هستند به صورت تلفیقی با برخورداری از معلم رابط در مدارس عادی مشغول به تحصیل هستند.

وی از احداث ساختمان جدید برای نابینایان خبر داد و گفت: این اماکن به زودی افتتاح می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در این مراسم از ساره جوانمردی دارنده مدال طلای پارالمپیک در رشته تیر اندازی و احمد رضا شاه حسینی و رسول باصری دارنده مدال نقره پارا المپیک و عضو تیم ملی فوتبال پنج نفره و تعدادی از داوطبان نابینای کنکور سراسری ۹۵ که موفق به اخذ رتبه تک رقمی شده بودند و هم چنین از دانش آموزان برتر قدردانی شد.