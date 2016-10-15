پیام تسلیت روحانی به مناسبت درگذشت پادشاه تایلند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی رییس‌ جمهور در پیامی درگذشت «بهومیبول آدولیادج» پادشاه فقید تایلند را به دولت و مردم این کشور تسلیت گفت.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای پرایوت چان اوچا

نخست وزیر پادشاهی تایلند

از طرف خود، دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران درگذشت عالی‌جناب بهومیبول آدولیادج، پادشاه فقید تایلند را به جناب‌عالی، خانواده سلطنتی و مردم کشورتان تسلیت می‌گویم.

جمهوری اسلامی ایران همواره به کشور پادشاهی تایلند به عنوان یک دوست و شریک دیرینه می‌نگرد و امید است شاهد توسعه همه جانبه روابط دو کشور باشیم.

حسن روحانی

رییس‌ جمهوری اسلامی ایران