پیام تسلیت روحانی به مناسبت درگذشت پادشاه تایلند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسن روحانی رییس جمهور در پیامی درگذشت «بهومیبول آدولیادج» پادشاه فقید تایلند را به دولت و مردم این کشور تسلیت گفت.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
جناب آقای پرایوت چان اوچا
نخست وزیر پادشاهی تایلند
از طرف خود، دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران درگذشت عالیجناب بهومیبول آدولیادج، پادشاه فقید تایلند را به جنابعالی، خانواده سلطنتی و مردم کشورتان تسلیت میگویم.
جمهوری اسلامی ایران همواره به کشور پادشاهی تایلند به عنوان یک دوست و شریک دیرینه مینگرد و امید است شاهد توسعه همه جانبه روابط دو کشور باشیم.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران
نظر شما