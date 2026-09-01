استاندار بوشهر با خانواده شهید حسن بردستانی در شهرستان دشتی دیدارکرد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر سه شنبه شب در این دیدار بر نقش بیبدیل خانوادههای معظم شهدا در تداوم عزت و سربلندی نظام اسلامی تأکید کرد و والدین شهدا را سرمایههای اجتماعی ارزشمند جامعه و استان دانست.
ارسلان زارع گفت: دعای خیر مادران شهدا مایه دلگرمی، قوت قلب و برکت برای انجام امور است.
وی با اشاره به ایستادگی و مقاومت ملت بزرگ ایران در برابر دشمنان، اظهار داشت: ملت ایران به پشتوانه عنایت پروردگار متعال و با همگرایی، وحدت و انسجام مثالزدنی، در برابر دشمنان ایستادگی و مقاومت کردند و امروز سربلند و عزتمند هستند.
زارع با بیان اینکه خانوادههای شهدا با صبر و استقامت خود، شریک در ایثار و فداکاری شهدا هستند، تصریح کرد: نقش حضور خانوادههای معظم شهدا در اجتماعات مختلف، نشاندهنده اعتقاد راسخ به استمرار عزت و سربلندی مردم ایران و منویات رهبر معظم انقلاب است.
خانواده شهید حسن بردستانی نیز ضمن تقدیر از حضور استاندار، خاطراتی از شهید والامقام بیان کردند.
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