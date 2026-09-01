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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹

استاندار بوشهر با خانواده شهید حسن بردستانی در شهرستان دشتی دیدارکرد

استاندار بوشهر با خانواده شهید حسن بردستانی در شهرستان دشتی دیدارکرد

بوشهر- استاندار بوشهر با همراهی جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی با خانواده شهید حسن بردستانی در خورموج دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر سه شنبه شب در این دیدار بر نقش بی‌بدیل خانواده‌های معظم شهدا در تداوم عزت و سربلندی نظام اسلامی تأکید کرد و والدین شهدا را سرمایه‌های اجتماعی ارزشمند جامعه و استان دانست.

ارسلان زارع گفت: دعای خیر مادران شهدا مایه دلگرمی، قوت قلب و برکت برای انجام امور است.

وی با اشاره به ایستادگی و مقاومت ملت بزرگ ایران در برابر دشمنان، اظهار داشت: ملت ایران به پشتوانه عنایت پروردگار متعال و با همگرایی، وحدت و انسجام مثال‌زدنی، در برابر دشمنان ایستادگی و مقاومت کردند و امروز سربلند و عزتمند هستند.

زارع با بیان اینکه خانواده‌های شهدا با صبر و استقامت خود، شریک در ایثار و فداکاری شهدا هستند، تصریح کرد: نقش حضور خانواده‌های معظم شهدا در اجتماعات مختلف، نشان‌دهنده اعتقاد راسخ به استمرار عزت و سربلندی مردم ایران و منویات رهبر معظم انقلاب است.

خانواده شهید حسن بردستانی نیز ضمن تقدیر از حضور استاندار، خاطراتی از شهید والامقام بیان کردند.

کد مطلب 6934787

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