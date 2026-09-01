۲ شهید و ۵۰ مصدوم در حمله به مراسم عروسی؛ آواربرداری به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان، با تشریح جزئیات حمله آمریکا به یک مراسم عروسی در شهر کوهستک شهرستان سیریک، اظهار کرد: در پی این حمله تاکنون ۲ نفر به شهادت رسیده و ۵۰ نفر نیز مصدوم شده‌اند.

وی افزود: برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان، ۱۵ دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد و عملیات آواربرداری نیز به پایان رسیده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان ادامه داد: بخشی از مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی به صورت سرپایی مداوا شدند و تعدادی دیگر برای دریافت خدمات تخصصی‌تر به بیمارستان میناب منتقل شده‌اند.

نفیسی با اشاره به ادامه بررسی وضعیت مصدومان گفت: با توجه به شرایط موجود و وضعیت برخی از حادثه‌دیدگان، احتمال افزایش شمار شهدا وجود دارد و آمار نهایی پس از تکمیل بررسی‌ها و اقدامات درمانی اعلام خواهد شد.

وی تأکید کرد: نیروهای امدادی و درمانی از لحظات نخست حادثه در محل حضور داشته و روند امدادرسانی و درمان مصدومان را دنبال می‌کنند.