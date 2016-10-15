تولید هیترهای سبز با فناوری نانو/ کاربرد در صنعت نفت و گاز

به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی حسینعلی پور، مجری طرح «تکنولوژی ساخت هیترهای تابشی کاتالیستی» اظهار داشت: این هیتر های سبز، قادر به انجام فرآیند احتراق در دمای پایین بوده به همین دلیل گازهای خطرناک نظیر اکسیدهای نیتروژن و مونوکسید کربن تولید نمی کند.

وی افزود: در این نوع هیترها، گاز طبیعی یا کپسول در حضور کاتالیست بدون تشکیل هیچگونه شعله‌ای با اکسیژن واکنش داده و تابش مادون قرمز از سطح آن آزاد می شود.

حسینعلی پور خاطر نشان کرد: تکنولوژی ساخت هیترهای تابشی کاتالیستی، در اختیار دو کشور کانادا و امریکاست و مدتی است در اروپا نیز تحت لیسانس شرکت های اصلی سازنده، نسبت به ساخت آن اقدام می شود.

دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران، مزیت هیتر های تابشی کاتالیستی را نسبت به نمونه‌های خارجی آن، در قیمت تمام شده پایین­تر دانست و افزود: این هیترها در حال حاضر با همت یک شرکت دانش بنیان مستقر در مرکز رشد دانشگاه علم و صنعت ایران تجاری‌سازی شده و با نصف قیمت نمونه خارجی به بازار عرضه می‌ شود.

وی عنوان کرد: این هیتر که نام «هیتر سبز» بر آن گذارده شده، کاربرد وسیعی در صنعت نفت و گاز، کوره‌های رنگ‌آمیزی، کوره‌های عملیاتی حرارتی، خشک‌کن‌ها، صنایع غذایی، صنعت پارچه و چرم، چوب و کاغذ و گرمایش ساکن و سیار در سوله‌ها، کارگاه‌ها، مرغداری‌ها، کاروان‌ها، منازل مسکونی و ... دارد.

وی در خصوص ویژگی های این هیتر ها اظهار داشت: به دلیل کاربرد فناوری نانو، این هیترها از ایمنی بسیار بالا، راندمان حرارتی بالاتر، زمان راه‌اندازی سریع‌تر و کاهش زمان فرآیند و آلایندگی کمتری برخوردار است.