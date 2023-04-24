به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و صنعت ایران، این دستگاه که توسط سیدمصطفی حسینعلی‌پور، استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران برای نخستین بار در دنیا طراحی و ساخته شده، در حوزه‌های مختلف صنعتی مانند صنایع نفت و گاز، خودروسازی، پتروشیمی، کشاورزی غذایی، دارویی، رنگ، چوب و کاغذ و برای گرمایش محیطی کاربرد دارد.

گرمکن تابشی کاتالیستی، بر پایه فناوری نانو و به صورت دانش‌بنیان طراحی و تولید شده است و دارای ۳ ثبت اختراع از سوی بنیاد ملی نخبگان بوده و از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت گاز ایران، ستاد نانو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مورد تائید قرار گرفته است.

تاکنون حدود یکصد نمونه از هیترهای کاتالیستی تولید و در صنایع مختلف نصب شده‌اند.

میزان تولید آلاینده‌ها توسط این هیترها بسیار کم ( دیاکسیدکربن تولیدی کمتر از ۵ ppm و NOx تولیدی صفر است). این هیترها خطر آتش سوزی و/یا انفجار نداشته و با راندمان بالای ۷۵% و بدون استفاده از دودکش کار می کنند. هیتر تابشی استوانه‌ای نصب شده در ایستگاه تقلیل فشار کهریزک تهران اولین نمونه از این نوع بوده و هیچ نمونه خارجی ندارد.

گفتنی است، این پروژه تحت قراردادی با شرکت گاز استان تهران انجام و به بهره برداری رسید.

این سیستم به عنوان یک تکنولوژی پیشرفته و مبتنی بر نانوفناوری، جایگزین مناسبی برای گرمکن‌های متداول سنتی (هیترهای حمامی) هستند که از راندمان حدود ۳۰ درصد برخوردار بوده و از مشکلات زیادی از جمله عدم امکان استفاده در نزدیکی خط انتقال گاز، هزینه‌های تعمیر و نگهداری بالا، مصرف سوخت بالا، لختی عملکرد، نیاز به ضد یخ، ابعاد بزرگ و عدم کارکرد منعطف در دبی‌های مختلف گاز عبوری از خط، رنج می برند.

این در حالی است که سیستم جدید، مستقیما بر روی خط انتقال گاز نصب شده و دارای راندمانی بیش از دو برابر هیترهای حمامی بوده و هیچ‌کدام از مشکلات یاد شده را ندارد.