دیدار وزرای خارجه عربستان، ترکیه و قطر پیش از نشست لوزان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، وزاری خارجه عربستان سعودی، ترکیه و قطر پیش از نشست لوزان در سوئیس با محوریت سوریه دیدار کردند.

بر اساس این گزارش «عادل الجبیر»، «مولود چاووش اوغلو» و «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیران خارجه عربستان، ترکیه و قطر در لوزان سوئیس نشست سه جانبه برگزار کردند.

عنوان شده که سه طرف در این دیدار در خصوص برنامه های خود در طول نشست لوزان با محوریت وضعیت سوریه بحث و تبادل نظر کرده اند.

نشست بین المللی سوریه امروز شنبه در لوزان سوئیس با مشارکت وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روسیه، آمریکا، ترکیه، عربستان، عراق، مصر و قطر برگزار می شود.