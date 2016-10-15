«لوزان»؛ بازی آمریکا برای فرار از شکست و تنفس مصنوعی به تروریستها

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: امروز شنبه مذاکرات بین المللی درباره سوریه در شهر «لوزان» سوئیس در حال برگزاری است و طبق برنامه وزرای خارجه ایالات متحده آمریکا، روسیه، ایران، عراق، عربستان سعودی، مصر، قطر و ترکیه در آن حضور دارند.

آمریکا در حالی بر برگزاری این مذاکرات پافشاری می کند که هنوز سلسله اقداماتش در نقض توافق آتش بس قبلی با روسیه از اذهان پاک نشده است. بر این اساس؛ مانور آن ها بر مذاکرات سیاسی درباره سوریه کاملا به یک «بازی نخ‌نما» تبدیل شده؛ به طوری که کمتر کسی دیگر ادعای حسن نیت آنها در این نوع مذاکرات را باور می کند.

هرچند طی حدود ۶ سالی که از بحران سوریه می گذرد، آمریکا همواره به اشکال مختلف با کمک به تروریست های تکفیری تحت پوشش واهی حمایت از معارضین به اصطلاح معتدل، ایفاگر نقش اصلی در تشدید بحران سوریه بوده، اما توافق آتش بس اخیر با روسیه، بزرگترین محک برای واشنگتن جهت سنجش حسن نیت آن محسوب می‌شُد؛ آزمایشی که آمریکایی‌ها همچون گذشته سرشکسته از آن بیرون آمدند توافق آتش بس اخیر با روسیه، بزرگترین محک برای واشنگتن برای سنجش حسن نیت آن محسوب می شُد؛ آزمایشی که آمریکایی‌ها همچون گذشته سرشکسته از آن بیرون آمدند.

آنها ضمن کمک به تروریست ها، نه تنها بر خلاف مفاد توافق امضا شده با روسیه هیچ تلاشی برای تفکیک گروه های مسلح از گروه های تروریستی انجام ندادند، که خود به صورت مستقیم وارد عمل شده و در تجاوزی آشکار یک پایگاه ارتش سوریه در استان «دیرالزور» را هدف قرار داده و حدود ۱۰۰ نظامی سوری را به شهادت رساندند.

تمامی آنچه که ذکر شد، طی حدود یک ماه گذشته اتفاق افتاده و مطمئنا در این مدت تغییر چشمگیری در سیاست آنها در قبال سوریه صورت نگرفته که آنها را وادار به برگزاری یک مذاکرات بین المللی با هدف حل سیاسی بحران این کشور ساخته باشد. لذا بدون شک آنها در مذاکرات بین‌المللی «لوزان» درباره سوریه، به دنبال تحقق هر هدفی خواهند بود جز «حل سیاسی» بحران سوریه.

واقعیت آن است که دولت سوریه در مقابله با تروریست های تکفیری مورد حمایت از سوی ایالات متحده آمریکا و هم‌پیاله‌های منطقه‌ای و بین‌المللی آن، چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه میدانی دست برتر را دارد.

پیشروی‌های گسترده ارتش سوریه و دیگر نیروهای مقاومت در مناطق مختلف این کشور به ویژه حلب طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته در صدر اخبار بین‌المللی قرار گرفته و این مسأله، درست همان چیزی است که موجبات نگرانی شدید دولت آمریکا را فراهم آورده است. همین برتری میدانی موجب شده تا معارضان سوری و حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی‌شان از جمله آمریکا، ترکیه و آل سعود در مقابله با دولت دمشق در عرصه سیاسی، دستان خود را خالی ببینند.

از همین روی، پُر واضح است که آمریکایی ها قصد دارند با به راه انداختن بازی نخ‌نمای «مذاکرات سیاسی» درباره سوریه، بار دیگر برای تروریست‌های تکفیری مورد حمایت خود به ویژه در حلب زمان بخرند آمریکایی ها قصد دارند با به راه انداختن بازی نخ‌نمای «مذاکرات سیاسی» درباره سوریه، بار دیگر برای تروریست‌های مورد حمایت خود به ویژه در حلب زمان بخرند ، تا بدین ترتیب آنها بتوانند ضمن تقویت روحیه درهم شکسته خود، ساختارشان را بازسازی کرده و با قدرت بیشتری به مقابله با دولت و ارتش سوریه بپردازند.

در واقع، آمریکا آتش‌بس را فرصتی برای تقویت تروریسم نیابتی خود قلمداد می کند نه فرصتی برای آرامش و ثبات در سوریه. به همین دلیل پافشاری آنها بر لزوم برگزاری نشست بین المللی «لوزان» در حقیقت با هدف نوعی ارائه تنفس مصنوعی به تکفیریها صورت می گیرد.

نکته قابل تأمل دیگر در این زمینه، تحولاتی است که در شهر «موصل» عراق در حال رخ دادن است. ارتش عراق و نیروهای «حشد الشعبی» خود را برای آغاز عملیات بزرگ آزادسازی شهر «موصل» در استان نینوا آماده می کنند. با توجه به دستاوردهای گسترده ای که عراقی‌ها در مقابله با تکفیریها در اطراف موصل محقق ساختند، آمریکایی‌ها به خوبی می‌دانند که چیزی به آزادی این شهر از لوث تروریستها نمانده است.

بر همین اساس، ایالات متحده آمریکا در حال حاضر خود را در برابر دو شکست بزرگ یکی در «حلب» سوریه و دیگری در «موصل» عراق می بیند و برای رهایی از آنها ـ حداقل به صورت موقت ـ تمام تلاش خود را به کار بسته است، چراکه به خوبی می داند در صورت شکست در این دو میدان، بخش عظیمی از استراتژی مداخله جویانه اش در منطقه با چالش جدی مواجه شده و در آستانه نابودی قرار می گیرد.

لذا در رابطه با سوریه، آمریکا برای جلوگیری از شکست تکفیریها، راهکاری چون مذاکرات لوزان را در نظر گرفته تا برای بازسازی آنها زمان بخرد. در عراق نیز آمریکا تلاش می کند تا گروه‌های دست‌نشانده خود را وارد نبرد با داعش در شهر «موصل» نماید. در همین ارتباط می توان به اظهارات «اثیل نجیفی» استاندار سابق نینوا اشاره کرد که مدعی شده بود: نیروهای موسوم به «نگهبانان نینوا» که در اردوگاه «بعشیقه» توسط نظامیان ترک آموزش داده شده اند، در عملیات آزادسازی موصل شرکت خواهند کرد.

«باراک اوباما» که از هیچ تلاشی در حمایت از «هیلاری کلینتون» دریغ نکرده، این‌بار نیز در صدد است تا از کارزار نشست بین المللی «لوزان» رهاوردی را برای دموکراتها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری رقم بزند «إثیل نجیفی» همان کسی است که با عملکرد ضعیف خود در زمان تصدی پست استانداری نینوا زمینه تسلط داعش بر بسیاری از مناطق این استان را فراهم آورد، تاجایی که توسط مقامات عراقی به دست داشتن با تروریست های تکفیری داعش متهم شد. وی اکنون نیز در پازل آمریکایی‌ها به ایفای نقش پرداخته است.

در واقع، واشنگتن قصد دارد با وارد کردن نیروهای مزدور و دست نشانده خود در عملیات بزرگ آزادسازی شهر «موصل»، آنها را به تسلط بر این شهر نزدیک کند. همانگونه که گفته شد، آمریکایی‌ها شکست داعش در موصل را حتمی می دانند، اما تمام تلاش خود را به کار بسته اند تا پس از وقوع این شکست، شهر موصل به دست مزدورانشان بیفتد نه ارتش و «حشد الشعبی» عراق.

مسأله بعدی در این زمینه به انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا بازمی‌گردد. در حال حاضر، کمتر از یک ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده باقی مانده و رقابت‌های نامزدهای مورد حمایت جمهوریخواهان و دموکراتها به روزهای حساس خود نزدیک شده است. در این میان، «باراک اوباما» که از هیچ تلاشی در حمایت از «هیلاری کلینتون» دریغ نکرده این‌بار نیز در صدد است تا از کارزار نشست لوزان رهاوردی برای دموکراتها در آستانه انتخابات رقم بزند.

رئیس جمهوری آمریکا به دنبال آن است تا پس از حصول «برجام»، توافق دیگری را در زمینه سوریه ـ البته با تأمین تمامی منافع توسعه‌طلبانه کاخ سفید ـ به امضا برساند تا کلکسیونی از دستاوردهای سیاست خارجی خود را به نفع دموکراتها به نمایش گذاشته و بدین ترتیب، سبد رأی خانمکلینتون را تقویت سازد.