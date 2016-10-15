خوشحالم به صدر جدول رسیدیم/ چرا باید رضاییان قربانی شود؟

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ پس از برتری ۳ بر صفر تیمش برابر نفت تهران به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت: خیلی خوشحالم به خاطر این پیروزی. یک رضایتمندی بزرگ به هواداران خودمان هدیه کردیم.

وی ادامه داد: قبلا هم گفته بودم که تعطیلات لیگ برای ما خوب نیست چون که نیمی از تیم مان را در اختیار نداریم و فقط یک جلسه برای این بازی تمرین کردیم. چیزی که مهم است اینکه استحقاق این برد را داشتیم.

برانکو ادامه داد: انتظارم از تیم این است که در دو دیدار آینده هم تمرکز لازم را داشته باشند. بازیکنانم هم نشان دادند که با تمرکز بالایی کار می کنند. وقتی دو بر صفر جلو بودیم هراس داشتیم که مشکل برایمان ایجاد شود اما وقتی گل سوم را زدیم دیگر خیالمان راحت شد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در مورد اینکه گویا لجبازی بین شما و رامین رضاییان است که به او بازی نمی دهید گفت: هواداران برای ما مهمترین هستند. آنها علیپور را هم خواسته اند، نوراللهی را هم خواسته اند. بقیه را هم خواسته اند. شما به من بگویید که رضاییان را به جای چه کسی بازی بدهم. دفاع ما خیلی خوب کار می کند و طبیعی است که آن بخشی از تیم که دارد خوب کار می کند نباید عوض شود.

برانکو ادامه داد: من هیچ زاویه ای با رضاییان ندارم. اما آیا شما از سرمربی تیم ملی هم می پرسید که چرا رضاییان را بازی می دهد و چرا به ورویا غفوری بازی نمی دهد. اینکه می گویید پنج دقیقه به رامین بازی بدهید دخالت کردن است. این بخش از تیم ما خیلی خوب کار می کند و باید بگویم کاملا بدون اشتباه است.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که به مجادله با خبرنگاران پرداخته بود همچنان بر مواضع اش تاکید کرد و گفت: من هیچ لجبازی با رامین رضاییان ندارم. چرا فکر می کنید که من با رامین مشکل دارم. چرا فکر می کنید که این بازیکن قربانی اختلاف من و کی روش می شود. مگر ما اختلافی داریم؟

ایوانکوویچ در مورد اظهار نظر علی دایی که داوری را عامل شکست تیمش عنوان کرده بود گفت: کمیته داوران وجود دارد و انها در مورد عملکرد داور نظر می دهند. با این حال اعتقاد دارم خطایی که روی علیپور انجام شد پنالتی بود.