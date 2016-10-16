سینمای بریتانیا زودتر از همیشه یک میلیاردی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در حالی که به صورت مداوم صحبت از کاهش فروش در سینما میشود، باکس آفیس بریتانیا امسال زودتر از همیشه از مرز فروش یک میلیارد پوند عبور کرد.
در واقع ۸ اکتبر روزی بود که سینمای بریتانیا از این مرز گذشت که به معنی فروشی در این حجم در ۲۸۱ روز است. این رکورد ۱۷ روز سریعتر از سریعترین فروش یک میلیاردی برای بازار فیلم بریتانیا بود که سال ۲۰۱۵ به دست آمده بود. در حالی که در سال ۲۰۰۹ تقریبا در طول یک سال - دقیق تر گفته شود ۳۵۲ روز- این میزان فروش کسب شده بود.
بازار فیلم بریتانیا امسال میتواند سپاسگزار بازار تابستانی خود باشد که فیلمهای خوبی عرضه شدند که هم اقبال مردم و هم منتقدان را همراه داشتند. در این میان سهم بیشتر بر عهده فیلمهای دیزنی بود که با سه فیلم «کتاب جنگل»، «در جستجوی دوری» و «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» این موفقیت را کسب کرد.
نمایش فیلمهایی از بازار داخلی بریتانیا که فروشی ۱۵۶.۶ میلیون پوندی را حاصل کرد نیز در این میان موثر بود. «بچه بریجیت جونز» با فروش ۳۳ میلیون پوندی و «کاملا افسانه» با حدود ۱۷ میلیون پوند از جمله این فیلمها بودند.
این در حالی است که بازار فیلم بریتانیا هنوز ادامه پرباری را برای امسال پیش رو دارد و فیلمهایی چون «هیولاهای وحشی و زیستگاهها آنها» در دنیای داستانی هری پاتر و به قلم جی.کی.رولینگ و «داستان جنگ ستارهای» نیز تا پیش از پایان سال میتوانند مخاطبان زیادی را به سینماها بکشانند.
