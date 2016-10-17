اللهیار ملکشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب و درباره وظیفه مجلس نسبت به این سیاست‌ها اظهار داشت: یکی از نکاتی که بر اساس این سیاست‌های کلی باید در قانونگذاری لحاظ شود، این است که حوزه های انتخابیه باید به گونه‌ای تنظیم شوند که مردم، نمایندگان خود را به خوبی بشناسند.

وی در توضیح این مسئله گفت: در این سیاست ها، در رابطه با تقسیم حوزه های انتخابیه تاکید شده است که باید عدالت رعایت شود و به موضوع جغرافیا، جمعیت و شاخص هایی از این قبیل توجه شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مجلس مطابق قانون اساسی می‌تواند هر ۱۰ سال یکبار ۲۰ نفر به جمعیت نمایندگان اضافه کند و چند دوره است که این مسئله محقق نشده است، می‌توان با مبنا قرار دادن این سیاست‌های کلی، قوانین مربوط به تقسیم‌بندی حوزه های انتخابیه را اصلاح کرد.

ملکشاهی با اشاره به تاکید سیاست های کلی انتخابات بر ساماندهی نظارت و اجرا در فرآیند انتخابات، اظهار داشت: در حال حاضر در روند تشکیل هیئت‌های اجرایی و فعالیت آنها اشکالاتی وجود دارد که باید با اصلاح قوانین، شفاف‌سازی شود؛ همچنین مباحث نظارتی نیز نیاز به اصلاحاتی دارد تا نظارت قوی‌تر و دقیق‌تری صورت گیرد.

وی موضوع تخلفات و جرایم انتخاباتی را از دیگر نکاتی عنوان کرد که باید بر اساس سیاست‌های کلی انتخابات، به آنها رسیدگی شده و بازبینی شوند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با بیان اینکه قوانین انتخابات ما نقایص زیادی پیدا کرده اند، ادامه داد: اینکه چه مسائلی در انتخابات جرم است و نحوه برخورد با آن و مجازات چگونه باید باشد، نیاز به تعریف دوباره و اصلاح قوانین دارد.