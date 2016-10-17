رسانه ها نقش مهمی در ترویج فرهنگ دفاع مقدس در جامعه دارند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس عباسی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار با مدیر کل صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری، دوران دفاع مقدس را مهیا کننده نیازهای مادی و معنوی عنوان کرد و افزود: ما امروز هر چه از انقلاب و فرهنگ اسلامی داریم، همه در بستر دفاع مقدس پیش می رود و باید فرهنگ دفاع مقدس در جامعه ترویج داده شود.

وی با بیان اینکه باید قدر جوان امروز را بدانیم، گفت: جوانان ما با الگوبرداری از جوانان دوران دفاع مقدس، با اخلاص و ایمان و بصیرت امروز در جبهه جهاد در عرصه های دفاعی و فرهنگی حضور دارند.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: دفاع مقدس زمینه وحدت در کشور را فراهم کرده است.

علی عظیمی مدیر کل صدا و سیمای چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست گفت: فرهنگ عاشورا و در امتداد آن فرهنگ دفاع مقدس باید در جامعه ترویج داده شود.

وی گفت: رسانه ای غرب با ساخت شخصیت های تخیلی و با محتوای پوچ آن را بزرگ جلوه داده و فرهنگ های بدون پشتوانه خود را در جهان ترویج می کنند و این در حالی است که ما در فرهنگ دفاع مقدس برای همه سنین و نسل ها محتوای واقعی داریم و بهترین سوژه ها در دفاع مقدس وجود دارد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز استان چهارمحال و بختیاری گفت: دستگاه هایی همچون بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و صداوسیما که دغدغه انقلابی و کار فرهنگی دارند، باید در کنار یکدیگر فعالیت کنند تا بتوانند رودرروی هجمه فرهنگی دشمن بایستند.