به گزارش خبرنگار مهر، صندوق رفاه دانشجویان به منظور بهره‌ مندی تمامی دانشجویان روزانه مقطع دکتری تخصصی ناپیوسته دانشگاه‌های دولتی از وام ویژه دکتری، دستورالعمل پرداخت و بازپرداخت وام ویژه دکتری را اعلام کرد.

بنابراین ثبت تقاضای مرحله اول وام برای سه ماه پاییز (مهر، آبان و آذر) سال ۱۳۹۵ از تاریخ ۲۵ مهر ۹۵ لغایت ۲۵ آبان ۹۵ طبق دستورالعمل، در سیستم اتوماسیون امکان‌پذیر است .

امکان پرداخت همزمان وام تحصیلی و وام ویژه دکتری در این مرحله میسر و تاریخ فوق‌ نیز قابل تمدید نیست و صندوق رفاه مسئولیتی پس از تاریخ مذکور نخواهد داشت.

شرایط وام‌گیرندگان

این وام منحصراً به دانشجویان روزانه دکتری تخصصی ناپیوسته دانشگاه‌های دولتی تعلق می‌گیرد. همچنین فهرست تأیید شده متقاضیان، سالانه در سه نوبت (فروردین، مهر و دی) از طریق دانشگاه‌ها به صندوق رفاه ارسال می‌شود. اسامی دانشجویان شاغل از طریق مراجع ذیصلاح بررسی و حذف می‌ شود.

براساس این گزارش، وام ویژه دکتری سه بار در طول سال تحصیلی با فاصله هر سه ماه یکبار پرداخت می‌شود.

پرداخت وام ویژه دکتری فقط برای یک بار

همچنین براساس این دستورالعمل، دانشجویان مشمول فقط در یک رشته و برای یک دوره تحصیل می‌توانند از این وام استفاده کنند.

نظارت و تائید مراحل پرداخت بر اساس مستندات مورد تأیید دانشگاه محل تحصیل متقاضی صورت می‌پذیرد. بدیهی است عواقب ناشی از هر گونه پرداخت خارج از آئین‌نامه و دستورالعمل بر عهده مدیران و کارشناسان دانشجویی دانشگاه است.

بنابراین، باید حضور تمام وقت دانشجو در دانشگاه با تایید استاد راهنما و گروه آموزشی مربوطه احراز شده باشد.

شرایط پرداخت وام دکتری به متقاضیان در فرصت تحقیقاتی خارج

براساس این دستورالعمل، متقاضیان در فرصت تحقیقاتی خارج از کشور و با تائید استاد راهنما و معاون پژوهشی مشروط بر اینکه کل دوره استفاده از وام، از سرجمع ۴۸ ماه تجاوز نکند، مشمول دریافت وام خواهند شد.

شرایط لغو اعطای وام دکتری

بنابراین دستورالعمل، استاد راهنما می‌تواند در صورت عدم رضایت از پیشرفت کار دانشجو و یا مشروط شدن وی تقاضای اعطای وام را لغو کند.

دانشجویان فاقد شرایط دریافت وام

براساس این دستورالعمل دانشجویان شاغل، بورس و دریافت‌کنندگان پژوهانه و یا افرادی که بدهیِ معوقه به صندوق رفاه دارند، دانشجویان نوبت دوم، بورسیه، انتقالی و نیز دانشجویان پردیس‌های بین‌المللی و مربیان، مستمری‌بگیران دستگاه‌ها و سازمان‌ها (اعم از دولتی یا خصوصی) فاقد شرایط دریافت وام دکتری هستند.

همچنین این وام به افراد تحت پوشش نهادهایی نظیر بنیاد ملی نخبگان، صندوق حمایت از پژوهشگران، دانشجویانی که مشروط باشند، ودانشجویان پاره‌وقت شاغل به تحصیل در دانشگاه‌ها تعلق نمی گیرد.

عواقب دریافت وام توسط دانشجویان شاغل

بنابراین دستورالعمل، چنانچه مشخص شود دانشجوی دریافت‌کننده وام در زمان دریافت وام شاغل بده، دانشجو موظف است مبالغ دریافت شده را به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریز و دانشگاه ملزم به معرفی دانشجو به کمیته انضباطی دانشگاه است.

نحوه و میزان وام

مبلغ وام پس از طی مراحل بررسی و تأیید به صورت مستقیم در وجه دانشجو پرداخت می‌شود. همچنین متقاضی باید نسبت به انجام مراحل قانونی و سپردن تعهد قانونی مطابق دستورالعمل صندوق رفاه دانشجویان اقدام کند.

تضمین بازپرداخت اصل وام پرداختی

در این دستورالعمل اشاره شده، به منظور تضمین بازپرداخت اصل وام پرداختی ویژه دانشجویان دکتری، متقاضیان موظف به سپردن سند تعهد محضری با دو ضامن طبق ضوابط موجود در صندوق رفاه دانشجویان هستند.

در صورتی که دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد، سند تعهد محضری داشته و حداکثر سه سال از تاریخ ثبت سند نگذشته باشد، موظف به اخذ سند تعهد رسمی با حداقل یک ضامن کارمند رسمی، پیمانی یا بازنشسته با ارائه گواهی کسر حقوق تهیه و به دانشگاه محصل تحصیل تحویل دهد.

پرداخت وام ویژه دکتری فقط تا نیمسال هشتم

پرداخت وام ویژه دکتری براساس این دستورالعمل منحصراً تا نیمسال هشتم صورت می‌گیرد و دانشگاه موظف است از ادامه پرداخت به دانشجویان نیمسال غیرمجاز جلوگیری کند.

شرایط و چگونگی توقف اعطای وام

چنانچه دانشجو در میانه راه انصراف از تحصیل دهد و یا استاد راهنمای مربوطه و یا مراجع ذیربط دانشگاه، ضعف علمی و یا عدم پیشرفت کافی و مناسب دانشجو را گزارش کنند، وضعیت تحصیل دانشجو در شرایط خاتمه ناتمام قرار گرفته و ادامه اعطای وام (موضوع این آئین‌نامه) متوقف می‌شود.

میزان مبلغ وام

بنابراین دستورالعمل، میزان مبلغ وام به دو صورت خواهد بود، مبلغ ۶.۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر ماه برای دانشجویان واجد شرایط مندرج در ماده ۳ دستورالعمل و مبلغ ۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال به ازای هر ماه برای دانشجویانی که علاوه بر شرایط ماده ۳، موضوع رساله آنها، کاربردی و تقاضامحور، مورد تأیید مؤسسه متقاضی (کارفرما) و به تأیید شورای پژوهشی دانشگاه محل تحصیل رسیده باشد، تائیدیه معاونت پژوهشی به همراه صورتجلسه پژوهشی به همراه سایر مدارک در سیستم اتوماسیون بارگذاری شود.

نحوه و میزان بازپرداخت

بهره‌مندان از این وام براساس این دستورالعمل، ملزم هستند، حسب وضعیت تحصیلی (فراغت، انصراف، ترک و یا اخراج از تحصیل) طبق مقررات صندوق نسبت به بازپرداخت و تسویه حساب وام‌های دریافتی اقدام کنند.

همچنین کارمزد وام مذکور ۴ درصد است و شروع اقساط برای دانش‌آموختگانی که خدمت نظام وظیفه خود را به پایان رسانده یا معاف شده اند، ۹ ماه و مشمولین خدمت نظام وظیفه ۹ ماه پس از پایان خدمت است. در صورت عدم بازپرداخت در موعد مقرر، جریمه دیرکرد تعلق خواهد گرفت.

بازپرداخت وام یاد شده حداکثر ۶۰ماه

بازپرداخت وام یاد شده حداکثر ۶۰ ماهه بوده و بر اساس مبلغ کل وام‌های دریافتی تعیین می‌شود. دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی موظفند به محض ترک یا فراغت از تحصیل دانشجو، قبل از صدور هرگونه معرفی‌نامه، فهرست اسامی آنان را به منظور تعیین وضعیت بازپرداخت دیون به صندوق رفاه دانشجویان ارسال کنند.

آن دسته از دانشجویان بهره‌مند از مزایای این وام که از اعزام به خدمت نظام وظیفه استنکاف ورزیده و یا دارای تأخیر غیرقانونی در اعزام هستند، موظفند حداکثر ظرف ۹ ماه پس از فراغت از تحصیل نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود اقدام کنند، در غیر این صورت مشمول جریمه دیرکرد صندوق خواهند شد.

عدم تحویل دانشنامه تحصیلی تا تسویه حساب کامل وام

براساس این دستورالعمل، دانشگاه موظف است پس از صدور دفترچه اقساط دانش‌آموختگان نسبت به ارائه گواهی موقت اقدام کنند. دانشگاه موظف است تا تسویه حساب کامل دانش‌آموختگان بهره‌مند از وام صندوق رفاه دانشجویان، از تحویل دانشنامه تحصیلی خودداری کند.

همچنین تحویل ریز نمرات و مدارک به دانشجوی استفاده‌کننده از این تسهیلات منوط به ارائه تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان خواهد بود. میزان بدهی دانشجو بابت وام فوق با سایر بدهی‌ها جمع و یکجا دفترچه اقساط صادر می‌شود.

افزودن بدهی های قبل دانشجو به بدهی های جدید

در صورت بدهکار بودن دانشجو در مقاطع قبل، دفترچه اقساط بر اساس مبلغ بدهی محاسبه و به سرجمع بدهی با شرایط خاص مندرج در این دستورالعمل افزوده خواهد شد.

براساس این دستورالعمل، در صورت تعویق در بازپرداخت اقساط مبلغی به اصل بدهی اضافه و دریافت خواهد شد. همچنین میزان جریمه تأخیر به ازای مدت تعویق، بر مبنای نرخ ۱۲ درصد به میزان قسط معوق اضافه می‌شود.

همچنین براساس این دستورالعمل، مدت تعویق عبارت است از روزهای سپری شده از زمان مقرر برای پرداخت هر قسط از بدهی، تا زمان محاسبه و بنابراین دستورالعمل بهره‌مندان از وام مذکور، در صورت اعلام رویداد (فوت و ازکارافتادگی) حسب مورد از سوی مراجع ذیصلاح، از تمام دیون خود به صندوق معاف می‌شوند.