به گزارش خبرنگار مهر، گروه سرمایه گذاران ایتالیایی با سرپرستی «ارنستو پائولیو» یکی از سهامداران شرکت خودروسازی فیات و عضو هیت مدیره باشگاه اینترمیلان ایتالیا برای مذاکره با مسئولان شرکتهای پتروشیمی ایران وارد عسلویه شدند. این هیات سرمایه گذاری ایتالیایی مذاکراتی با چند شرکت بزرگ پتروشیمی کشور آغاز کردهاند و از چند واحد پتروشیمیایی ایران در عسلویه بازدید کردهاند.
هدف این گروه از سرمایه گذاران ایتالیایی از حضور در ایران، بررسی زمینههای سرمایه گذاری در حوزه نفت و پتروشیمی ایران از طریق بانکهای بزرگ اروپایی است. «ارنستو پائولیو» سرپرست گروه سرمایه گذاران ایتالیایی هدف از حضور در عسلویه و مذاکرات با مدیران شرکتهای پتروشیمی ایران را آمادگی برای فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران اعلام کرد و افزود: حاضریم برای سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران از بانکهای بزرگ اروپایی استفاده کنیم تا یک همکاری بلندمدت با صنایع پتروشیمی ایران را آغاز کنیم.
این عضو هیات مدیره باشگاه اینترمیلان ایتالیا با استقبال از پیشنهاد ایران برای سرمایه گذاری روی واحدهای PHD و پلی پروپیلن مجتمع پتروشیمی جم، تصریح کرد: به سرعت این پیشنهاد ایرانیها را بررسی و اقدام خواهیم کرد و امیدوارم در آینده نزدیک با مذاکرات بیشتر در این زمینه با یکدیگر به تفاهم برسیم.
به گزارش مهر، حدود دو سال قبل با سفر «پیرو برتد فالگرو» مدیرعامل شرکت تکنی مونت ایتالیا به تهران، دور جدید مذاکرات شرکت «تکنیمونت» ایتالیا به عنوان یکی از غولهای پلیمری با پتروشیمی ایران به منظور ساخت یکی از بزرگترین پارک پتروشیمیهای منطقه خاورمیانه در بندر عسلویه آغاز شده است.
از سوی دیگر سال گذشته قرارداد همکاری بخش ساختمان و نصب یک طرح پتروشیمی ESBR (پتروشیمی صدف) در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به صورت مشترک بین یک شرکت ایرانی و ایتالیایی امضا شده بود.
علاوه بر تکنیمونت، تاکنون مذاکراتی هم با شرکت انی ایتالیا به منظور تامین سرمایه و مشارکت در ساخت پالایشگاه ۱۲۰ هزار بشکهای میعانات گازی پارس شیراز انجام شده است.
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