نامزدهای دریافت جایزه مهرگان ادب برای بهترین رمان معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس گزارش دبیرخانه جایزه مهرگان، در این دوره تعداد ۱۹۷ رمان توسط هیأت داوران خوانده شده و از این میان به اتفاق آرا و یا با اکثریت آرای هیأت داوران ۱۵ رمان برای دریافت جایزه مهرگان نامزد شده است. اسامی نامزدهای جایزه مهرگان ادب در بخش مجموعه داستان کوتاه از میان ۲۰۶ مجموعه داستان دو هفته دیگر اعلام خواهد شد.

علیرضا زرگر مدیر جایزه مهرگان برگزاری این دوره جایزه را به دلیل درگذشت ناگهانی دو تن از داوران اصلی و تأثیرگذار این جایزه، فتح‌الله بی‌نیاز (دبیر و داور ۱۲ دوره جایزه مهرگان ادب) و علی پازوکی (دبیر و داور ۱۰ دوره جایزه مهرگان علم در حوزه محیط زیست)، یکی از سخت‌ترین دوره‌های جایزه مهرگان دانسته و افزوده است: جایگزینی این منتقدان برجسته و انسان‌های شریف کاری بس دشوار بوده و موجب تأخیر در اعلام نتایج نهایی برگزیدگان جایزه مهرگان شده است.

بر اساس این گزارش، جواد اسحاقیان، علیرضا سیف‌الدینی و مهدی غبرایی، داوری مرحله نهایی این دوره از جایزه مهرگان ادب را در دو بخش رمان و مجموعه داستان به عهده داشته‌اند. انتخاب آثار در مرحله مقدماتی نیز به عهده محبوبه میرقدیری، سودابه سلگی و دبیرخانه جایزه مهرگان ادب بوده است.

فهرست نامزدهای بهترین رمان، نوولت و داستان بلند (به ترتیب الفبایی نام کتاب‌ها) به شرح زیر است:

۱- ابن الوقت؛ یوسف انصاری؛ نشر روزنه

۲- این خانه پلاک ندارد؛ فرزانه کرم‌پور، لادن نیک‌نام؛ نشر ققنوس

۳- بی‌ترسی؛ محمدرضا کاتب؛ نشر ثالث

۴- پایان خوش ناتمام؛ کاوه میرعباسی؛ نشر ثالث

۵- ترکیب‌بندی در سرخ؛ مهام میقانی؛ نشر چشمه

۶- چیدن باد؛ محمد قاسم‌زاده؛ نشر قطره (رمان دوجلدی)

۷- خط چهار مترو؛ لیلی فرهادپور؛ نشر ثالث

۸- خوف؛ شیوا ارسطویی؛ نشر روزنه

۹- دود؛ حسین سناپور؛ نشر چشمه

۱۰- روضه نوح؛ حسن محمودی؛ نشر ثالث

۱۱- روزنامه‌نویس؛ جعفر مدرس صادقی؛ نشر مرکز

۱۲- ساعت ویرانی؛ آرام روانشاد؛ نشر مروارید

۱۳- کاشف رویا؛ جمشید ملک‌پور؛ نشر افراز

۱۴- کافورپوش؛ عالیه عطایی؛ نشر ققنوس

۱۵- من و اتاق‌های زیر شیروانی؛ طاهره علوی؛ نشر هیلا

یادآوری می‌شود، کار گردآوری کتاب‌های رمان و مجموعه داستان برای دوره‌های هفدهم و هجدهم جایزه مهرگان ادب (آثار چاپ اول منتشر شده در سال‌های ۹۵-۱۳۹۴) از اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ شروع شده و تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ ادامه خواهد داشت.

بر اساس همین گزارش، مهلت ارسال آثار منتشرشده در سال ۱۳۹۴ تا پایان آذرماه ۱۳۹۵ و مهلت ارسال آثار منتشرشده در سال ۱۳۹۵ تا پایان اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ تعیین شده است. نویسندگان و ناشرانی که کتاب‌های خود را به دبیرخانه جایزه مهرگان ارسال می‌کنند، لازم است پس از ارسال با ایمیل جایزه مهرگان تماس برقرار کرده و از وصول کتاب‌ها مطلع شوند. دبیرخانه جایزه مهرگان صندوق پستی ۵۵۵-۱۹۶۱۵ تهران و ایمیل mehreganprize@gmail.com را برای ارسال کتاب‌ها و انعکاس نظرات نویسندگان، منتقدان و ناشران در نظر گرفته است.