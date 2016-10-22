عباس میرهاشمی دبیر پنجمین رویداد «۱۰ روز با عکاسان» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین رویداد «۱۰ روز با عکاسان» از سوی انجمن عکاسان ایران و با مشارکت انجمن ها و تشکل های عکاسی و عکاسان کشور از ۱۹ تا ۲۸ آذرماه امسال برگزار خواهد شد و سید عباس میرهاشمی به عنوان دبیر این دوره از این رویداد معرفی شد.

۱۰روز با عکاسان از رویدادهای فراگیر عکاسی است که با هدف تقویت ارتباط عکاسی و جامعه، با نگاه فراگیر و تخصصی و حرفه ای و مشارکت عکاسان کشور هر سال توسط انجمن عکاسان ایران برگزار می شود.

سید عباس میرهاشمی متولد ۱۳۴۱، عکاس، دارای درجه یک هنری از شورای ارزشیابی هنرمندان کشور و عضو هیات موسس انجمن عکاسان ایران است و سابقه عضویت در هیات مدیره انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس و مدیریت این انجمن و شورای سیاستگذاری دوره اول تا ششم جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر و دبیری چهار دوره این جشنواره را دارد.

میرهاشمی تاکنون جشنواره های متعدد عکاسی و هنری را مدیریت و داوری کرده است و مدیریت محتوایی و هنری نشر کتاب های عکس در زمینه دفاع مقدس را در کارنامه خود دارد.