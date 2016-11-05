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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۰:۰۳

معرفی مدیران کمیته‌های پنجمین دوره «۱۰ روز با عکاسان»

معرفی مدیران کمیته‌های پنجمین دوره «۱۰ روز با عکاسان»

مدیران کمیته ها و بخش های پنجمین دوره «۱۰ روز با عکاسان» معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس میرهاشمی دبیر پنجمین دوره «۱۰ روز با عکاسان» در احکامی محمد مهدی رحیمیان، حسن غفاری، مجید ناگهی و ابراهیم صافی را به ترتیب به عنوان مدیر گروه علمی، مدیر اجرایی، مدیر بخش ویژه و مدیر هنری پنجمین دوره ۱۰ روز با عکاسان منصوب کرد.

پنجمین دوره ۱۰ روز با عکاسان از سوی انجمن عکاسان ایران و با مشارکت انجمن ها و تشکل های عکاسی و عکاسان کشور با شعار «عکاسی امروز، فرصت های جدید» ۱۹ تا ۲۸ آذر ماه امسال برگزار می شود.

«۱۰ روز با عکاسان» از رویدادهای فراگیر عکاسی است که با هدف تقویت ارتباط عکاسی و جامعه، با نگاه فراگیر و تخصصی و حرفه ای و مشارکت عکاسان کشور هر سال با یک شعار توسط انجمن عکاسان ایران برگزار می شود.

کد مطلب 3815402

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