به گزارش خبرنگار مهر، طی سال‌های گذشته برندهای متعدد خارجی پوشاک در پاساژها و فروشگاه‌های شیک شهرهای بزرگ بخصوص تهران با سر و صدای زیادی افتتاح شد و در مدت کوتاهی مشتریان زیادی را جذب خود کردند؛ مشتریانی که حاضرند پول‌ زیادی را برای خرید پوشاک برند هزینه کنند. اما یکی از موضوعات اساسی در این حوزه این است که تا چه حد می‌توان به اصالت این برندها اعتماد داشت؟

طی سال‌های گذشته تحریم‌های اقتصادی باعث شده بود که ارتباط بین فعالان اقتصادی ایران و این نمایندگی‌ها در بازارهای جهانی به حداقل برسد و در وبسایت اصلی این برندها، اثری از نام ایران در لیست نمایندگی‌ها نبود، بنابراین پس از مدتی این شبهه به وجود آمد که تعداد زیادی از این فروشگاه‌ها نه تنها نمایندگی نیستند بلکه اجناسی هم که عرضه می‌کنند اصلی نیست.

البته موضوع برندها فقط محدود به پوشاک نیست و در سایر حوزه‌ها به خصوص گوشی‌های همراه هم این موضوع به تازگی سر و صدای زیادی به پاکرده است. بطوری که دولت را واداشت تا تمهیداتی را برای جلوگیری از قاچاق این کالا با برند اپل به ایران اجرایی کند.

البته فروش اجناس تقلبی با نام برند فقط محدود به شهرها نیست بلکه در مناطقی مانند کیش هم ‌می‌توان به وفور این برندهای تقلبی را مشاهده کرد. بطوری که اغلب پاساژهای کیش پر از برندهایی است که نه تنها نمایندگی های اصلی نیستند بلکه با قیمت هایی گران اجناسی بی‌کیفیت را عرضه می‌کنند.

اما با ایجاد فضای باز در تجارت میان فعالان اقتصادی ایران و سایرکشورها، گمانه زنی‌هایی مبنی بر حضور نمایندگی‌های اصلی این برندها در ایران مطرح می‌شود. از سوی دیگر برخی برندها در حوزه های مختلف اعلام آمادگی کردند تا در ایران حضور داشته باشند و همین امر پلی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرد تا زمینه حضور این برندها که تمایل زیادی هم برای حضور آنها در کشور وجود دارد فراهم شود.

همچنین مدتی پیش شرایط خاصی برای حضور برندهای جهانی پوشاک در ایران مطرح شد و وزارت صنعت، معدن و تجارت شرایط جدیدی برای اخذ نمایندگی های برندهای خارجی در ایران مطرح کرد. در شرایط جدید آمده است که متقاضیان اخذ نمایندگی پوشاک خارجی در ایران باید از نمایندگی رسمی مجوز دریافت کنند و تحت نظر برند اصلی در ایران کار کنند. همچنین حداقل برای دو سال اول، باید ۲۰ درصد از ارزش واردات خود را در داخل تولید و حداقل معادل ۵۰ درصد ارزش تولید خود را صادر کنند.

ادامه فعالیت نمایندگی‌های تقلبی

در این باره رئیس اتحادیه پوشاک تهران با بیان اینکه تمامی عرضه کنندگان برندهای خارجی پوشاک باید با ثبت نام در سامانه امور اصناف فعالیت خود را ثبت کنند و هر واحد صنفی حداکثر سه ماه برای تکمیل مدارک و تهیه مجوز مهلت دارد، گفته بود: امسال فقط برندهایی که در سامانه مرکز اصناف ثبت نام کرده، مجاز به فروش پوشاک با برندهای معتبر خارجی هستند.

به گفته وی امسال به واحدهای صنفی که تابلوی سردر آنها خارجی بوده یا از برندهای غیرمجاز استفاده کرده‌اند، در مرحله اول اخطار داده شد و در صورت بی توجهی پلمپ خواهد شد. همچنین اخطار برای ۷۰ واحد صنفی صادر شده و واحدهایی که تابلوهای خود را جمع اوری کرده‌اند اجازه فعالیت دوباره می‌گیرند.

همچنین مدتی پیش یدالله صادقی رئیس مرکز اصناف وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که ۲۴۰ برند تقلبی پوشاک در کشور فعالیت می‌کنند که ۲۴ مجوز ثبت شده و تعداد کمی از این برندها درخواست دریافت مجوز را به این مرکز داده بودند.

این گفته‌ها در حالی است که هنوز فعالیت این فروشگاه‌ها در ایران ادامه دارد و با قیمت‌های بالایی محصولات خود را عرضه می‌کنند. این پوشاک که عمدتا تقلبی بوده و جزو اجناس درجه چندم چینی شناخته می‌شوند، عمدتا در شمال شهر تهران به خریداران فروخته شده و سودهای کلانی هم از این بابت به دست می‌آورند.

این نمایندگی‌ها که سعی می‌کنند با سبک و سیاق برندهای اصلی فروشگاه‌های خود را طراحی کنند، در اوایل هرفصل محصولات خود را با قیمت‌های بالا عرضه می‌کنند و مشتریان زیادی هم دارند. باید منتظر ماند دید و آیا با اقدامات انجام شده، بازار برندهای خارجی پوشاک بالاخره ساماندهی می شود یا این واحدها همچون همیشه در پناه بی‌سروسامانی بازار و حداقل نظارت، به عرضه اجناس تقلبی با قیمتهای بالا به مردم ادامه خواهند داد.