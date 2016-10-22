۱۸۰۰ مورد بازرسی از قالیبافان بیمه شده استان سمنان انجام شد

حمیدرضا مداح در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه تعداد هشت هزار و پانصد بافنده فعال و تعداد هفت مجتمع قالیبافی در استان سمنان وجود دارد، افزود: این تعداد بافنده فرش زیر نظر شرکت تعاونی های شهری و روستایی فعالیت می کنند که از این تعداد دو هزار و ۷۲۶ نفر تاکنون بیمه شده اند و از خدمات بیمه استفاده می کنند.

وی تعداد تعاونی های شهری و روستایی فعال در حوزه فرش استان سمنان را ۱۷ تعاونی اعلام کرد و افزود: تعداد ۱۴ کارگاه کوچک به صورت متمرکز و ۱۵ کارگاه نیز به صورت غیرمتمرکز به تولید قالی، قالیچه و تابلو فرش مشغول هستند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در ادامه افزود: در هفت ماهه ابتدایی سال جاری تعداد یک هزار و ۸۴۵ مورد بازرسی از قالیبافان و حرفه های مرتبط بیمه شده استان سمنان صورت پذیرفته است.

مداح یادآور شد: این بازرسی ها به منظور اطمینان از استمرار اشتغال قالیبافان و همچنین در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مشمولان واقعی بیمه مذکور و معافیت حق بیمه سهم کارفرما انجام میگیرد.

وی در ادامه تاکید کرد: در این مدت تعداد ۸۶ اخطار به مشمولان غیرفعال و نیمه فعال متقاضی برای اخذ بیمه قالیبافان صادر شده است.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تصریح کرد: با توجه به بازرسی های به‌عمل آمده تعداد ۲۹ مشمول نیز به دلیل محرز شدن عدم استمرار و فعالیت در امر قالیبافی و یا انجام نشدن مراحل قانونی لغو قرارداد شده و بیمه آنان توسط سازمان تأمین اجتماعی ملغی شده است.