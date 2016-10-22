ثبت نام جشنواره دانشجوی نمونه سال ۹۵ آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان شرکت در بیستوپنجمین دوره جشنواره دانشجوی نمونه میتوانند از امروز شنبه اول آبان تا ۲۰ آبان به سامانه nemooneh.saorg.ir مراجعه و ثبتنام الکترونیکی خود را انجام دهند.
دانشجویانی که شرایط شرکت در این جشنواره را دارند باید با مطالعه دقیق آئیننامه دانشجویان نمونه ثبتنام خود را انجام دهند.
بیستوچهارمین جشنواره دانشجویان نمونه، امسال با تحول ساختاری و براساس آئیننامه و شیوهنامه جدید در سطح همه دانشگاههای کشور (اعم از دانشگاههای دولتی وزارت علوم و بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیامنور، فرهنگیان و موسسات غیر دولتی) با سیاستگذاری جدید و رویکرد نوین برگزار شد.
همچنین الگوسازی از دانشجویان نمونه، ترویج فرهنگ علمآموزی و پژوهشگری، ارتقای انگیزه فعالیتهای علمی و فرهنگی در میان دانشجویان، تشویق دانشجویان به پرورش همزمان ابعاد متعدد شخصیتی در حوزه آموزش، پژوهش، فرهنگی و اخلاقی و هدایت دانشجویان برتر به تولید محصولات متنوع علمی و پژوهشی مهمترین اهداف این جشنواره است.
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