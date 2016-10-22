حسین جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال زوج های دانشجو از بیستمین مراسم ازدواج دانشجویی گفت: به درخواست دانشگاهیان واجد شرایطی که نتوانستند در مهلت اعلام شده برای شرکت در بیستمین دوره مراسم ازدواج دانشجویی شرکت کنند، مهلت ثبت نام تا تاریخ ۱۲ آبان ماه تمدید شد.

وی افزود: دانشگاهیان متقاضی جهت ثبت نام در بیستمین دوره ازدواج دانشجویی می توانند تا تاریخ ۱۲ آبان با مراجعه به سایت www.ezdevaj.nahad.ir نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

مدیر مرکز فرهنگی اردویی دانشجویی نهاد رهبری در دانشگاه ها درخصوص آخرین آمار ثبت نام شدگان نیز گفت: تاکنون حدود ۲۰ هزار زوج در سامانه ثبت نام کرده اند که استانهای تهران، اصفهان و خراسان رضوی به ترتیب بیشترین ثبت نام و استان های اردبیل، کهگیلویه و بویر احمد و ایلام کمترین میزان ثبت نام را داشته اند.

وی افزود: ۳۵ درصد ثبت نام شدگان این دوره از دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۲۴ درصد دانشگاه آزاد اسلامی، ۸.۵ درصد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ۷.۵درصد دانشجویان دانشگاه فرهنگیان بوده اند.

جوادی درباره مقطع تحصیلی دانشجویان ثبت نام شده نیز گفت: ۶۰.۵ درصد دانشجویان ثبت نام شده در مقطع کارشناسی، ۲۵.۵ درصد در مقطع کارشناسی ارشد، ۸ درصد در مقطع دکتری و ۸ درصد در مقطع کاردانی مشغول به تحصیل هستند.

وی با اشاره به برگزاری گارگاه های آموزشی که برای زوجین در طول سفر پیش بینی شده اظهار داشت: علاوه بر این کارگاه های حضوری، آموزش های مهارت های زندگی مشترک نیز به صورت مجازی و در قالب بسته‌های متنوع در سایت مرکز آموزش مجازی نهاد به آدرس www.un.nahad.ir بارگزاری شده است تا زوج ها قبل از سفر بتوانند از آموزش های آن بهره مند شوند.

جوادی یادآور شد: کانال همسفر تا بهشت به آدرس telegram.me/hamsafartabehesht در شبکه های اجتماعی علاوه بر اطلاع رسانی به زوج های دانشجو درباره آخرین وضعیت کاروان ها و اطلاعیه های ستاد ازدواج دانشجویی مطالب مفید وکاربردی برای زیباتر شدن زندگی مشترک را نیز به زوج ها ارائه می دهد.

مدیر طرح ملی همسفر تا بهشت افزود: امسال با هدف آگاهی بخشی به دانشگاهیان مجرد برای انتخاب دقیق و آگاهانه، کانال ارتباطی با عنوان از انتخاب تا ازدواج به آدرس entekhab_ta_ezdevaj@ نیز راه اندازی شده است.