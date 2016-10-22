نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی بوئین زهرا امسال اجرایی می شود

منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نیروگاه ۵۰۰ مگاواتی بوئین زهرا در ۵۰ هکتار از اراضی غیر زراعی و بیابانی بوئین زهرا به مرحله اجرا در می آید اظهار کرد: تمامی مجوزهای زیست محیطی برای راه اندازی این نیروگاه اخذ شده است.

معاون امور اقتصادی استاندار قزوین افزود: این نیروگاه با همکاری و مشارکت وزارت نیرو احداث خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه استان قزوین یک استان صنعتی است، تولید انرژی و برق بعنوان یک زیرساخت اساسی برای صنایع محسوب می شود و در این راستا می تواند در رونق این بخش و نیاز سرمایه گذاران واجد اهمیت باشد.

حبیبی توضیح داد: در حال حاضر مجوزهای متعددی جهت تأمین و تولید انرژی صادر شده و سرمایه گذاران در حال طی مراحل اداری و اخذ مجوزها هستند و بخش زیادی از آنها تا پایان سالجاری اجرایی می شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار تصریح کرد : مجوز ۶۰ مگاوات انرژی خورشیدی در منطقه حیدریه تاکستان، بیش از ده مورد تولید برق chp و همچنین چند شرکت توانمند از جمله مپنا، آبان و ... در حال فعالیت بمنظور تولید انرژی بادی هستند.

حبیبی تأکید کرد: در راستای حمایت از سرمایه گذاری و تسهیل و تسریع در امورات و صدور مجوز ها، مرکز خدمات سرمایه گذاری راه اندازی شده است.