به گزارش خبرنگار مهر، روح اله قاسمی صبح دوشنبه در نشست هماهنگی عرضه سوخت در عسلویه اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساختهای انرژی و افزایش ظرفیت خدماترسانی در حوزه سوخت، از سرمایهگذاران بخش خصوصی برای حضور در طرحهای جدید احداث جایگاههای عرضه سوخت دعوت میکنیم.
وی با اشاره به موقعیت ویژه شهرستان عسلویه در منطقه انرژی کشور، بیان کرد: تمامی ظرفیتهای حمایتی از جمله تسریع در صدور مجوزها، واگذاری زمین و همکاری دستگاههای خدماترسان در اختیار سرمایهگذاران قرار خواهد گرفت.
معاون عمرانی برنامهریزی و امور اقتصادی فرماندار عسلویه افزود: هدف از این اقدام، ارتقای خدماترسانی، توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه است.
در این نشست که جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، بر تسهیل صدور مجوزها، تسریع روند تأمین زیرساختها و هماهنگی بین بخشی برای رفع موانع پیشروی سرمایهگذاران تأکید شد.
مسئولان حاضر در جلسه با اشاره به اهمیت توسعه شبکه عرضه سوخت در مناطق در حال رشد شهرستان، بر لزوم حمایت همهجانبه از طرحهای در حال اجرا تأکید کردند.
