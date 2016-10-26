کتاب «کانِ ملاحت» سروده شاه داعی الی الله رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی کتاب «کانِ ملاحت» سه شنبه شب با حضور علاقه مندان به شعر و ادب در تالار غزل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس برگزار شد.

در این آیین ابتدا حسین سلطانی مقدم، ناشر کتاب به شرح ابیات «سروده شاه داعی الی الله» پرداخت و گفت: سروده های کتاب «کانِ ملاحت» متعلق به سده های هشتم و نهم است که دست کم شیرازی ها و اهالی فارس با آن آشنایی چندانی دارند.

وی در ادامه پیرامون کتاب «کانِ ملاحت»، عنوان کرد: بازنگری در این کتاب توسط دکتر سیدمهدی خیراندیش به خوبی انجام گرفته است.

ناشر کتاب «کانِ ملاحت» با بیان اینکه غلط گیری و ویراستاری فنی کتاب «کانِ ملاحت» توسط وی انجام گرفت، ادامه داد: محمدجعفر واجد به حق معلم دلسوزی بود. البته نوه ایشان با تلاش بسیار امروز از مرحله انتشار گذر کرده و در بازار نشر قرار دارد.

نوشین نثاری، نوه زنده یاد واجد نیز در این نشست سخن خود را با قصیده ای از کتاب «کانِ ملاحت» آغاز کرد و به بیان شرح مختصری از زندگی نامه استاد واجد پرداخت.

وی با بیان اینکه استاد واجد در کتاب «کانِ ملاحت» با احاطه به ادبیات عرب موفق به کشف آثار شاه داعی الی الله شد، افزود: یکی دیگر از خدمات استاد واجد کشف و حل معضلات زبان محلی شیرازی در آثار شعرا و عرفای نامدار همجون سعدی، حافظ و عارف نامی شیخ داعی الله است.

نثاری در ادامه به شرح و توضیح مثلثات سعدی که برای اولین بار در مجله ای توسط استاد واجد انجام گرفت پرداخت.

همچنین وی به دیگر آثار مرحوم واجد پرداخت و با اشاره به کتاب «نوید دیدار» یاد آور شد: این کتاب نیز شرح و توضیحی از اشعار شاه داعی الی الله به گویش شیرازی است. «نوید دیدار» شامل دو بخش «کان ملاحت» و «مثنوی سه گفتار» می شود.

نثاری با اشاره به اینکه نوید دیدار در سال ۱۳۵۳ از سوی اداره فرهنگ و هنر به چاپ رسید، ادامه داد: در سالهای اخیر درصدد برآمدم که کتاب «کانِ ملاحت» را به کمک استاد سیدمهدی خیراندیش تجدید کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب سروده شاه داعلی الی الله به زبان اصیل شیرازی با عنوان «کانِ ملاحت» توسط انتشارات «فریاد مهر» شیراز به نشر رسید.

دیگر اثر محمد جعفر واجد دیوانی از اشعار اوست که حاوی ۶هزار بیت شعر، قصاید، غزلیات، چیستانها و ... به کوشش دکتر جواد واجد در سال ۱۳۷۸ با مقدمه دکتر جعفر موید شیرازی به چاپ رسید.

در ادامه نیز سیدمحمدهادی حسینی به شرح توضیحاتی پیرامون کتاب «کانِ ملاحت» پرداخت و در بخشی از آن مثنوی های زنده یاد واجد را مورد اشاره قرار داد.

او با اشاره به خدمات این شاعر برجسته، عنوان کرد: در بازخوانی کتیبه های به جا مانده در طول تاریخ استاد واجد به خاطر احاطه به ادبیات عربی این توانایی را داشت که در بازخوانی متون کتیبه ها کمک شایانی کند تا آنچه در این کتیبه ها نهفته مانده را خوانده و کشف کند.

رونمایی کتاب «کانِ ملاحت» توسط انجمن اهل قلم با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس برگزار شد.