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۶ آبان ۱۳۹۵، ۱۵:۱۵

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری:

۴۰۰ کانون فرهنگی و هنری مساجد در چهارمحال وبختیاری فعالیت می کنند

۴۰۰ کانون فرهنگی و هنری مساجد در چهارمحال وبختیاری فعالیت می کنند

شهرکرد- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: ۴۰۰ کانون فرهنگی و هنری مساجد در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کارگران پیش از ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح یازدهمین دوره مسابقات قرآنی کانون های فرهنگی و هنری مساجد اظهار داشت: مسابقات قرآنی مدهامتان  ۱۱ سال است که در کشور برگزار می شود.

وی افزود: این مسابقات ظرف مدت دو روز متوالی در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود.

مدیرکل اداره فرهنگ ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: در این مسابقات ۴۰ نفر از جوانان و نوجوان با استعداد قرآنی در رشته های مختلف از جمله حفظ، قرائت، ترتیل و...شرکت می کنند.

کارگران گفت: در حال حاضر ۴۰۰ کانون فرهنگی مساجد در سطح استان فعالیت دارند.

وی افزود: این کانون ها بیش از ۴۷ هزار نفر عضو دارند.

کد مطلب 3807781

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