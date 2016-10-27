۴۰۰ کانون فرهنگی و هنری مساجد در چهارمحال وبختیاری فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کارگران پیش از ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح یازدهمین دوره مسابقات قرآنی کانون های فرهنگی و هنری مساجد اظهار داشت: مسابقات قرآنی مدهامتان ۱۱ سال است که در کشور برگزار می شود.

وی افزود: این مسابقات ظرف مدت دو روز متوالی در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود.

مدیرکل اداره فرهنگ ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: در این مسابقات ۴۰ نفر از جوانان و نوجوان با استعداد قرآنی در رشته های مختلف از جمله حفظ، قرائت، ترتیل و...شرکت می کنند.

کارگران گفت: در حال حاضر ۴۰۰ کانون فرهنگی مساجد در سطح استان فعالیت دارند.

وی افزود: این کانون ها بیش از ۴۷ هزار نفر عضو دارند.