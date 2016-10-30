۶۰ واحد تولیدی شاهرود اعتبارات رفع موانع تولید دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی ظهر یکشنبه در دومین کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شاهرود به میزبانی فرمانداری ویژه این شهرستان درباره کارگروه رفع موانع تولید توضیح داد: در حوزه صنعت و معدن شاهرود تا کنون ۲۱ فقره تسهیلات به ارزش۴۱ میلیارد تومان و در حوزه کشاورزی ۳۹ مورد تسهیلات به ارزش ۹ میلیارد تومان پرداخت شده و در مجموع سامانه بهین یاب در حوزه شهرستان، ۳۸۴ واحد کشاورزی، صنعتی و معدنی را ثبت نام کرده است.

وی با بیان اینکه در استان سمنان گام های بسیار ارزشمندی در راستای اشتغال با ثبت نام دو هزار و ۵۰۰واحد تولیدی در سامانه بهین یاب برداشته شد، افزود: ۳۷۷ مورد اعتبار معادل ۲۲۸ میلیارد تومان تا کنون برای واحدهای تولیدی پرداخت شده که از این تعداد ۲۷۳ پرونده با اعتباری معادل ۵۰ میلیارد تومان در بخش کشاورزی و ۱۰۴ مورد با اعتباری معادل ۱۸۳ میلیارد تومان در بخش صنعت محقق شده است.

معاون استاندار سمنان همچنین گفت: یکی از اقدامات خوب دولت در سال جاری این بود که افراد خواهان دریافت تسهیلات با مشکلاتی مانند اخذ استعلام از بانک‌ها، نداشتن چک برگشتی، نداشتن تاخیر و دیرکرد می توانستند در سامانه بهین یاب بر مبنای وضعیت فعلی افراد حقیقی و حقوقی ثبت نام کنند و با دریافت تسهیلات رفع موانع تولید، واحدهای نیمه تعطیل را به چرخه تولید بازگردانند.

هاشمی با بیان اینکه یکی از ویژگی‌های بارز دولت ایجاد اشتغال پایدار در جامعه است، ابراز داشت: باید بحث اشتغال را جدی گرفت چراکه سیاست دولت برمبنای حفظ وضعیت موجود است و ما همواره در راستای تقویت سرمایه‌گذاران حرکت می کنیم تا واحدهای اشتغال زا بر محور توسعه فعال باقی بماند.

وی افزود: باتوجه به اینکه شهرستان شاهرود قطب دانشگاهی محسوب می شود، یکی از مهم ترین دغدغه ها در خانواده ها اشتغال است چراکه در اکثر خانواده‌ها افراد تحصیل کرده وجود دارند که نیازمند اشتغال هستند لیکن باید گفت بررسی‌ها نشان می دهد بیشترین مراجعات به فرمانداری نیز مربوط به حوزه اشتغال است و ما مسئولان سعی داریم تا نگاهمان را به این سو سوق دهیم تا بتوانیم در هر دستگاه اجرایی حتی یک واحد اشتغال واقعی ایجاد کنیم.

فرماندار شاهرود در بخش دیگری از سخنان خود ضمن بیان اینکه یکی از اقدامات صورت گرفته در زمینه اشتغال شهرستان، در حوزه صندوق کارآفرینی صورت گرفته است، گفت: در صندوق کارآفرینی امید استان سمنان یک هزار و ۵۵۶ نفر ثبت نام کردند که بیش از ۴۱۸ نفر بالاترین میزان مربوط به حوزه شاهرود است و می توان گفت از مجموع ۳۷ میلیارد و ۱۳۰ میلیون ریال پرداختی، سهم شاهرود ۱۵ میلیارد و ۸۱۰ میلیون ریال است.

هاشمی در ادامه تصریح کرد: از مجموع ۱۵۰ فقره وام ازدواج نیز بیشترین پرداخت مربوط به شهرستان شاهرود است که از نظر اعتباری ۱۰ میلیارد و ۶۳۰ میلیون ریال استان، بیشترین پرداخت به میزان سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در حوزه شاهرود قلمداد می شود.

وی افزود: از مجموع یک هزار و ۵۵۶ فقره درخواست تسهیلات، یک هزار و ۳۳ فقره فقط بحث وام‌های ضروری است و ۲۶ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریالآن پرداخت شده که چهار میلیارد و ۴۷۰ میلون ریال در حوزه شهرستان شاهرود است.

رئیس شورای اداری شهرستان شاهرود با بیان اینکه در کمیته امداد امام خمینی(ره) و صندوق کارآفرینی امید اشتغالزایی خوبی در استان صورت گرفته است، گفت: کمیته امداد و صندوق کارآفرین امید، توان اشتغال زایی بالایی دارند و باید توجه داشت خودکفایی به آن معنا است که علاوه بر اشتغال، تعداد افراد تحت پوشش نیز کاهش پیدا کند چرا که ما معتقدیم باید روند کاری به نحوی پیش رود که حاشیه نشینی را افرایش ندهد بلکه رویه کار بر مبنای ماندگاری افراد در روستاها پایه گذاری شود لیکن باید افرادی که تحت پوشش کمیته امداد هستند و می خواهند در مناطق محروم تسهیلات دریافت کنند وام را به گونه ای که اشتغال مربوط به روستا باشد دریافت کنند.

هاشمی از دستگاه های اجرایی خواست تا در ایجاد تعهد اشتغال کوشا باشند و تصریح کرد: اشتغال فقط مختص به ارگان هایی مانند بهزیستی، کمیته امداد و جهاد کشاورزی نیست بلکه از مجموع بیش از ۴۸ دستگاه اجرایی انتظار می رود در امر اشتغال توجه و اهتمام ویژه داشته باشند.

وی افزود: از مجموع ۱۰ دستگاه اجرایی پیشگام در امر اشتغال جهاد کشاورزی بیشترین عملکرد از مجموع ۴۶۸ تعهد، ۲۸۶ مورد آن را محقق کرده و می توان گفت، بالای ۶۰ درصد در این حوزه محقق شده است.

معاون استاندار سمنان افزود: یکی دیگر از اقدامات بسیار خوب همکاری فرمانداری با گروه اقتصادی کوثر است که بر مبنای آن ۱۲ طرح در اختیار این گروه اقتصادی قرار داده شد که به طور جد در حال پیگیری تحقق طرح ها هستند.

هاشمی همچنین گفت: باتوجه به شعار سال مهم ترین عامل ایجاد اشتغال با راه اندازی واحد کنستانتره انگور فراهم شد چراکه در سال گذشته انگور شاهرود به طور میانگین کیلویی ۶۵۰ تومان به فروش می رسید اما در سال جاری میانگین این امر به یک‌هزار و ۴۰۰ تومان رسید و تجربه نشان داد با راه اندازی این واحد تولیدی، باغدار هزینه کارگری، بیمه اقساط تسهیلات را به موقع پرداخت می کند و نبودن دغدغه در کشاورزان خود نوعی ایجاد اشتغال است.

وی به طرح فاظلاب شاهرود هم اشاره کرد و گفت: یکی از مهم ترین دغدغه های دولت در شاهرود طرح جمع آوری فاضلاب است که با بیش از ۱۵ میلیارد تومان هزینه و از مجموع ۲۶۰ کیلومتر بیش از ۴۰ کیلومترآن انجام شده و تحقق آن یک ضرورت محسوب می شود چراکه با حداقل ورودی آب به تصفیه خانه نزدیک ۴۵۰ لیتر بر ثانیه از طریق همین تصفیه خانه محقق خواهد شد.

فرماندار شاهرود خاطرنشان کرد: همچنین بیش از پنج هزار هکتار زمین مستعد کشاورزی در طرح تصفیه خانه فاضلاب با هدف اشتغال مد نظر است که بعد از به ثمر رسیدن طرح به افرادی که مشارکت داشتند واگذار خواهد شد.