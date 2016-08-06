علیرضا ولی در گفتگو با مهر با بیان اینکه توزیع مرغ منجمد در بازار همچنان ادامه دارد، اظهارداشت: باید فرهنگ استفاده از این نوع مرغ میان مردم جا بیافتد.

وی اضافه کرد: این مرغ با روش‌های علمی و بهداشتی به حالت انجماد درمی‌آید و کیفیت بالایی دارد به همین دلیل باید تلاش کنیم تا مصرف کنندگان این کالا را بهتر بشناسند و آن را مورد استفاده قرار دهند.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام طرح قطعه بندی مرغ منجمد را مورد اشاره قرار داد و گفت: این طرح در دستور کار ما قرار دارد و در همین رابطه در حال منعقد کردن قراردادهایی با برخی تولیدکنندگان هستیم. به گفته ولی، در حال حاضر برخی از تولیدکنندگان مرغ خود را به شکل قطعه بندی شده تحویل فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌دهند.

وی همچنین عرضه مرغ منجمد در بورس کالا را نیز مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: این کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین سطح شهر نیز عرضه می‌شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه در سال‌جاری برخی از محصولات کشاورزی از جمله شکر، برنج، روغن، مرغ، ذرت، جو و غیره در بورس کالا عرضه شدند، اضافه کرد: عرضه این محصولات در بورس کالا باعث ایجاد شفافیت در زمینه‌های متخلف از جمله قیمت، کیفیت و سلامت محصول می‌َشود و مصرف کنندگان از این جهات اطمینان خاطر پیدا می‌کنند.

ولی با اشاره به عرضه جو و ذرت در قالب قیمت تضمینی در بورس کالا، اظهارداشت: سال گذشته این طرح به صورت آزمایشی در دو استان خوزستان و کرمانشاه و امسال در سراسر کشور اجرا شد.

وی اضافه کرد: در این روش، کشاورزان محصولات خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند و مابه التفاوت قیمت بورس و قیمت تضمینی از سوی دولت به آنان پرداخت می‌شود.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام با بیان اینکه تاکنون یک میلیون و ۱۵۰ هزارتن جو از کشاورزان جمع‌آوری و بیش از ۸۰۰ هزارتن آن در بورس کالا عرضه شده است، ادامه داد: از این میزان نزدیک به ۳۰۰ هزارتن معامله شده و به فروش رسیده است ضمن اینکه باقی آن نیز به تدریج به فروش می‌رسد. ولی درباره عرضه ذرت نیز گفت: زمینه‌های این کار فراهم شده و در نیمه دوم شهریور جمع‌آوری و عرضه این محصول در بورس کالا آغاز می‌شود.