به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، در کشوری مانند ایران که نان بخش اصلی سفره مردم را تشکیل می‌دهد، کیفیت و سلامت این محصول نه تنها یک موضوع تغذیه‌ای، بلکه یک مسئله راهبردی در امنیت غذایی محسوب می‌شود. از این رو، سیاست‌گذاران با تصمیمات خود در زمینه تولید آرد، نظارت بر نانوایی‌ها و فرهنگ‌سازی مصرف، نقشی بنیادین در تضمین سلامت نان و ارتقای سطح سلامت عمومی جامعه ایفا می‌کنند.

بررسی این نقش می‌تواند نشان دهد که چگونه سیاست‌های درست یا نادرست، مستقیماً بر کیفیت زندگی مردم اثرگذار است. سیاست‌گذاران در این زمینه مسئولیت سنگینی دارند. آن‌ها می‌توانند با تدوین قوانین و استانداردهای مشخص برای تولید آرد و نان، کیفیت محصول نهایی را تضمین کنند. برای نمونه، تعیین میزان مجاز نمک در نان یا الزام کارخانه‌ها به حفظ سبوس در آرد، از جمله سیاست‌هایی است که مستقیماً بر سلامت مردم اثر می‌گذارد.

همچنین نظارت دقیق بر نانوایی‌ها و حمایت از واحدهایی که نان سالم تولید می‌کنند، می‌تواند الگوی مصرف جامعه را بهبود دهد. از سوی دیگر، سیاست‌گذاران باید به جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی نیز توجه کنند.

نان بخش مهمی از غذای اقشار کم‌درآمد است و دسترسی آنان به نان سالم باید تضمین شود. این امر نیازمند حمایت‌های دولتی، یارانه‌های هدفمند و آموزش عمومی درباره اهمیت نان سالم است. علاوه بر این، سیاست‌گذاران با همکاری رسانه‌ها می‌توانند پویش‌های ملی برای فرهنگ‌سازی مصرف نان سالم راه‌اندازی کنند و آگاهی عمومی را افزایش دهند.

در نهایت، نقش سیاست‌گذاران تنها به وضع قوانین محدود نمی‌شود؛ بلکه آن‌ها باید با نگاه جامع به سلامت جامعه، امنیت غذایی و کاهش ضایعات نان، سیاست‌هایی پایدار و بلندمدت تدوین کنند.

نان سالم یک موضوع فردی نیست، بلکه یک مسئله کلان سلامت عمومی است که موفقیت آن در گرو تصمیمات هوشمندانه و مسئولانه سیاست‌گذاران خواهد بود.