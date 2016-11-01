به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به تغییر زمان برگزاری رقابتهای جام باشگاههای آسیا، برنامه‌ریزی سازمان لیگ برتر فدراسیون وزنه‌برداری نیز تغییر کرد. برهمین اساس زمان برگزاری سه هفته پایانی لیگ برتر بزرگسالان و دو مرحله از لیگ جوانان فصل ۹۵ مشخص شد.

هم اکنون ۶ تیم وزنه‌برداری (ذوب آهن اصفهان، شرکت ملی حفاری اهواز، مناطق نفت خیز جنوب خوزستان، نیروی زمینی ارتش، رعد پدافند تهران و عقاب نیروی هوایی همدان) در لیگ برتر بزرگسالان حضور دارند که پس از گذشت دو هفته از مسابقات، تیم ذوب آهن اصفهان با۱۲۰۲ امتیاز در صدر جدول قرار دارد.

تیم های وزنه برداری شرکت ملی حفاری اهواز، مناطق نفت خیز جنوب خوزستان، نیروی زمینی ارتش، عقاب نیروی هوایی همدان و نفت و گاز مسجد سلیمان در لیگ جوانان حضور دارند.

نخستین مرحله این دوره از رقابتهای لیگ جوانان از ۳ لغایت ۵ آذرماه به میزبانی باشگاه شرکت ملی حفاری در اهواز برگزار می شود.

همچنین زمان نیم فصل و نقل و انتقالات لیگ برتر بزرگسالان و جوانان از ۱۸ دی ماه لغایت ۲۵ دی ماه تعیین شد.

برنامه زمانبندی مسابقات لیگ برتر بزرگسالان وجوانان باشگاههای کشور به شرح زیر است:

لیگ جوانان:

مرحله اول: ۳ تا ۵ آذرماه در اهواز به میزبانی باشگاه شرکت ملی حفاری

مرحله دوم: ۴ تا ۷ اسفندماه در مشهد به میزبانی باشگاه نیروی زمینی ارتش

لیگ بزرگسالان:

هفته سوم: یکم تا ۴ دی ماه در اهواز به میزبانی باشگاه مناطق نفت خیز جنوب

هفته چهارم: ۳۰ دی تا ۳بهمن ماه( میزبان متعاقباً اعلام می‌شود)

هفته پنجم (فینال):۱۸ تا ۲۱ اسفند ماه ( میزبان متعاقباً اعلام می‌شود)