دومین همایش ملی کنگره عظیم اربعین حسینی فردا برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین همایش ملی ظرفیت های فرهنگی و تمدنی کنگره عظیم اربعین حسینی با سخنرانی آیت الله میرباقری و حجت الاسلام پناهیان همراه با آئین رونمایی از کتاب «مدنیت، عقلانیت و معنویت در بستر اربعین » فردا چهارشنبه ۱۲ آبان ماه برگزار می شود.

این نشست چهارشنبه ۱۲ آبان از ساعت ۱۳:۳۰ در محل تلار سوره حوزه هنری واقع در خیابان سمیه نرسیده به خیابان حافظ برگزار می شود.

دبیر علمی همایش ملی ظرفیت های فرهنگی و تمدنی کنگره عظیم اربعین حسینی در نشست خبری این همایش که ۵ آبان برگزار شد گفت: سال گذشته، همایش به صورت فشرده در یک روز کامل برگزار شد ولی امسال به منظور سبک شدن برنامه و بهره برداری بیشتر چند پیش نشست تخصصی برگزار کردیم تا حاضرین بهره بیشتری از برنامه ببرند. ممکن است پیش نشست های تخصصی پس از برگزاری همایش در دانشگاه امام حسین (ع) و دانشگاه صنعتی شریف نیز مجدد برگزار شوند.