حضور «آنتراکت» در جشنواره «کوآندو» تایوان

به گزارش خبرگزاری مهر، انیمیشن کوتاه «آنتراکت» به کارگردانی سیدمحمدرضا خردمندان در ادامه حضور بین المللی خود به بخش مسابقه ششمین جشنواره بین المللی کوآندو در تایوان راه پیدا کرد و با آثاری از کشورهای مختلف به رقابت خواهد پرداخت.

این جشنواره در سال ۲۰۱۱ توسط دانشگاه ملی هنر تایپه با هدف ایجاد یک چشم‌انداز غنی از فرهنگ، هنر و علوم انسانی تاسیس شد و امروزه یکی از مهمترین جشنواره‌های انیمیشن آسیا است. امسال ۲۴۰۰ انیمیشن از ۸۴ کشور برای حضور در جشنواره شرکت کرده اند. ششمین دوره جشنواره «کوآندو» ۳۰ اکتبر تا ۵ نوامبر برابر با ۹ تا ۱۵ آبان‌ماه ۹۵ در شهر تایپه پایتخت تایوان در حال برگزاری است.

این انیمیشن که واکنشی به کودک کشی در جهان و محصول باشگاه فیلم سوره است، پیش از این در جشنواره های خارجی انیمیشن سئول، انیمیشن مستقل کره جنوبی، «خیرونای» اسپانیا، «آلترناتیو» رومانی و جشنواره فیلم های ایرانی لندن به نمایش درآمد.

خردمندان هم اکنون در حال تولید نخستین فیلم سینمایی خود با نام «بیست و یک روز بعد» است تا برای سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر آماده شود.

«آنتراکت» برگرفته از «entract» کلمه ای فرانسوی و به معنای حدفاصل بین ۲ پرده موسیقی است. فیلم نیز در فاصله بین ۲ قطعه موسیقی روایت می شود. ایده «آنتراکت» برگرفته از داستان تک تیراندازی اسراییلی است که در جریان جنگ ۲۰۱۴ غزه با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود ادعا کرد در یک روز توانسته ۱۳ کودک فلسطینی را هدف قرار دهد.

عوامل انیمیشن «آنتراکت» عبارتند از نویسنده و کارگردان: سیدمحمدرضا خردمندان، کارگردان فنی و هنری: بهزاد رجبی پور، مدیر تولید: علیرضا رنجبر شورابی، مدلسازی شخصیت: محمدعلی شاکری، حسین عظیمی، مدلسازی محیطی سه بعدی: سعید خالقی، امید نژادنیک، توحید توانا، انیماتور: اعظم مهدی زاده، طراحی استوری بورد: میثم برزا، رندر و شیدینگ: علیرضا رنجبر شورابی، امید نژادنیک، سعید خالقی، کامپوزیت: محمد افشانی، کانسپت: مجتبی نادرلو، طراحی صدا و میکس: علیرضا علویان، موسیقی: حامد ثابت، تدوین: ابوذر حیدری، تهیه کننده: محمدرضا شفاه.