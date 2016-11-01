تحقیقات دادگاه لاهه درباره جنایت های جنگی آمریکا در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دیوان کیفری بین المللی (ICC) قصد دارد درباره جنایات جنگی در افغانستان تحقیقاتی را آغاز کند.

بر اساس اعلام رسانه ها، دیوان کیفری بین المللی مستقر در شهر لاهه هلند از تصمیم خود برای آغاز تحقیق و تفحص پیرامون جنایات جنگی در افغانستان شامل جنایت هایی که توسط سربازان آمریکائی در این کشور به انجام رسیده است؛ خبر داد.

نشریه فارین پالیسی در این باره اعلام کرد که «فاتو بنسودا» (Fatou Bensouda) دادستان کل دیوان کیفری بین المللی لاهه در هفته های آتی و در فاصله زمانیِ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا پایان سال جاری میلادی تحقیق و تفحص خود را در این خصوص آغاز خواهد کرد.

بر اساس اعلام رسانه ها مقامات آمریکائی برای ابراز نگرانی خود از این اقدام احتمالیِ دادگاه به لاهه سفر کرده اند.

لازم به ذکر است، آمریکا در سال ۲۰۰۱ میلادی به بهانه مبارزه با تروریسم به افغانستان حمله کرد؛ تهاجمی که نه تنها این پدیده مصنوع غرب را نابود نکرد؛ بلکه اَشکال مختلف و جدیدی از آن را در از خاورمیانه تا آسیای میانه و قفقاز در راستای نیل به اهداف واشنگتن گسترده نمود.

در این راستا، نظامیان آمریکائی مستقر در افغانستان بارها مرتکب جنایت هائی علیه غیرنظامیان افغانستان شدند به نحوی که اعتراضات مردمی گستره ای را در پی داشته است.