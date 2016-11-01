  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۱ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۲۲

اسپوتنیک خبر داد

تحقیقات دادگاه لاهه درباره جنایت های جنگی آمریکا در افغانستان

تحقیقات دادگاه لاهه درباره جنایت های جنگی آمریکا در افغانستان

دیوان کیفری بین المللی در نظر دارد پیرامون جنایات جنگی در افغانستان شامل جنایت هایی که توسط سربازان آمریکائی در این کشور به انجام رسیده است، تحقیقاتی را آغاز کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دیوان کیفری بین المللی (ICC) قصد دارد درباره جنایات جنگی در افغانستان تحقیقاتی را آغاز کند.

بر اساس اعلام رسانه ها، دیوان کیفری بین المللی مستقر در شهر لاهه هلند از تصمیم خود برای آغاز تحقیق و تفحص پیرامون جنایات جنگی در افغانستان شامل جنایت هایی که توسط سربازان آمریکائی در این کشور به انجام رسیده است؛ خبر داد.

نشریه فارین پالیسی در این باره اعلام کرد که «فاتو بنسودا» (Fatou Bensouda) دادستان کل دیوان کیفری بین المللی لاهه در هفته های آتی و در فاصله زمانیِ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تا پایان سال جاری میلادی تحقیق و تفحص خود را در این خصوص آغاز خواهد کرد.

بر اساس اعلام رسانه ها مقامات آمریکائی برای ابراز نگرانی خود از این اقدام احتمالیِ دادگاه به لاهه سفر کرده اند.

لازم به ذکر است، آمریکا در سال ۲۰۰۱ میلادی به بهانه مبارزه با تروریسم به افغانستان حمله کرد؛ تهاجمی که نه تنها این پدیده مصنوع غرب را نابود نکرد؛ بلکه اَشکال مختلف و جدیدی از آن را در از خاورمیانه تا آسیای میانه و قفقاز در راستای نیل به اهداف واشنگتن گسترده نمود.

در این راستا، نظامیان آمریکائی مستقر در افغانستان بارها مرتکب جنایت هائی علیه غیرنظامیان افغانستان شدند به نحوی که اعتراضات مردمی گستره ای را در پی داشته است.

کد مطلب 3812601

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه