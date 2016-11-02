نخست‌ وزیر چین وارد قرقیزستان شد

به گزارش خبرگزاریمهر به نقل از سی آر آی، «لی که چیانگ» ( Li Keqiang) نخست وزیر چین امروز به منظور شرکت در پانزدهمین اجلاس نخست‌ وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) وارد قرقیزستان شد.

نخست وزیر چین در بدو ورود به «بیشکک» پایتخت قرقیزستان خواستار تعمیق و توسعه مناسبات همه جانبه با این کشور شد.

وی در این باره گفت: مطمئنم دو کشور می توانند با همکاری و مشارکت یکدیگر فصل نوینی را در روابط دوجانبه آغاز نمایند.

نخست وزیر چین قرار است در ادامه این سفر با «سورانبای ژین‌ بکوف» همتای قرقیزی خود (Sooronbay Jeenbekov) نیز دیدار و رایزنی کرده و درباره همکاری های اقتصادی، امنیتی و سیاسی با وی به تبادل نظر بپردازد.

«لی که چیانگ» نخست وزیر چین در قرقیزستان در پانزدهمین اجلاس سازمان همکاری شانگهای(SCO)، در شهر بیشکک و در آستانه به منظور شرکت در سومین نشست نخست وزیران دو کشور چین و قزاقستان، و سپس در ادامه برای شرکت در پنجمین اجلاس بین کشورهای مرکزی و شرق اروپا، به شهر ریگا در کشور لتونی خواهد رفت و در پایان در بیست و یکمین نشست نخست وزیران چین-روسیه در شهر سن پیترزبورگ با همتای روسی خود دیدار خواهد داشت.