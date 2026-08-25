عملیات اجرایی گلخانه ۲۸ هزار مترمربعی در بادوله آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی سه شنبه شب در مراسم آغاز عملیات اجرایی احداث گلخانه سبزی و صیفی‌جات در بادوله اظهار کرد: این طرح در زمینی به مساحت ۲۸ هزار مترمربع اجرا می‌شود و نقش مهمی در توسعه کشاورزی نوین شهرستان خواهد داشت.

وی افزود: با بهره‌برداری از این طرح، زمینه اشتغال مستقیم ۲۸ نفر فراهم می‌شود و ظرفیت تولید سالانه آن ۷۰۰ تن پیش‌بینی شده است.

فرماندار دشتی با اشاره به حمایت دولت از بخش کشاورزی گفت: از همه ظرفیت‌های موجود برای تقویت، تثبیت و ارتقای جایگاه بخش کشاورزی شهرستان استفاده خواهیم کرد.

مقاتلی خاطرنشان کرد: توسعه کشت‌های گلخانه‌ای علاوه بر افزایش تولید و ایجاد اشتغال، موجب مدیریت بهتر منابع آبی و حرکت به سمت کشاورزی نوین و پایدار می‌شود.