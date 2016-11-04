به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، برنده نیجریایی نوبل ادبیات در یک برنامه درسی آکسفورد با دانشجویان درباره وقایع اخیر جهان از انتخابات آمریکا تا انتخاب باب دیلن و برکسیت سخن گفت.
وی ضمن تاکید بر این که اگر ترامپ هفته آینده انتخاب شود آمریکا را ترک خواهد کرد گفت: اگر او برنده شود اولین حرفی که میزند این است که دارندگان گرین کارت باید خاک آمریکا را ترک کنند و من تا آن زمان منتظر نمیمانم. سوینکا که چهره دانشگاهی میهمان در دانشگاه نیویورک است و این پاییز در موسسه امور آفریقایی آمریکاییهای این دانشگاه تدریس میکند گفت همان لحظهای که پیروزی وی اعلام شود من گرین کارتم را پاره میکنم و شروع به بستهبندی وسایلم خواهم کرد.
وی که در سمیناری برای دانشجویان دانشگاه آکسفورد شرکت کرده بود به مساله برکسیت نیز پرداخت و گفت این تصمیمی مسخره بود که ملتپرستی افراطی را در برابر پیوستگی بینالمللی قرار داد.
وی گفت: مبارزه ثابتی برای به رسمیت شناختن عقاید اصیل حقوق یک ملت وجود دارد و در این راه نباید به شکل غلوآمیزی خود انسانیت زیر سوال برود.
وی افزود: آنچه در اروپا اتفاق افتاد نباید هیچ یک از ما را شگفتزده کند.این قبلا هم اتفاق افتاده است.
سوینکا که نخستین برنده جایزه ادبی نوبل ادبی از آفریقا است این جایزه را سال ۱۹۸۶ برای «چشمانداز گسترده فرهنگی و لایههای شاعرانه از نمایش هستی» کسب کرد.
او به دانشجویانش گفت ادبیات امروز آفریقا قوی است و افزود: فکر میکنم ما که از نسل قبل هستیم دیگر کمی خسته شدهایم و به همین دلیل تولیدات ما کمتر و کمتر میشود. اما من اصلا از این بابت نگران نیستم و میدانم پیکره ادبیاتی که در حال ایجاد شدن است، متنوع و آزاد است.
این چهره مطرح ادبیات افریقا گفت: ادبیات آفریقا بارها از نوعی اسپاسم ایدئولوژیک رنج برده و نسل جوان با حس وظیفه ایدئولوژیک بمباران شدهاند؛ به عبارت دیگر همواره نویسندگان رادیکال چپی و نیز متفکران انقلابی اصلاح طلب سعی کردهاند ادبیات را وارد این تفکرات ایدئولوژیک کنند. وی افزود: این دیدگاهها بسیاری از نویسندگان بااستعداد را مهار کرده و خلاقیت آنها را فلج ساخته است و آنها را وادار کرده تا خودشان را محدود و محدودتر کنند تا بتوانند منعکس کننده پدیدهها باشند. اما نسل بعدی خوشبختانه با احساس آزادی بیشتری مینویسد و خود را روایت میکند و نتیجه آن بسیار شگفتانگیز، بسیار متنوع و به ویژه برای زنان تاثیرگذار خواهد بود.
وی درباره اهدای جایزه ادبی نوبل به باب دیلن نیز با وجود این که سعی کرد از جواب طفره برود، گفت: از زمانی که ترانههایی برای نمایشنامههایم نوشتهام خیلی دوست دارم نامزد گرمی شوم.
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